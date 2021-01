Disney+ lanserer nytt innhold for eldre brukere

Den ferske strømmetjenesten Disney+ viser muskler, og melder seg på i konkurransen om de voksne seerne med sin neste utvidelse, som kommer 23. februar. Samtidig skrus abonnementsprisen opp.

Disneys Norden-sjef Hans van Rijn presenterte nytt innhold til strømmetjenesten Disney+ torsdag.

Disneys Norden-sjef Hans van Rijn la ikke skjul på at den amerikanske underholdningsgiganten har planer om kraftig vekst for sin forholdsvis nye strømmetjeneste Disney+. Under torsdagens presentasjon fortalte han at tjenesten hadde 86,8 millioner abonnenter i desember i fjor, men at målet er å øke dette til mellom 230 og 260 millioner i løpet av 2024.

Mange barnefamilier har kastet seg over tjenesten, som byr på en stor samling animasjonsfilmer fra Disney og Pixar, og den har vært et obligatorisk innslag for de mest ivrige Star Wars-tilhengerne, ikke minst fordi den er det eneste stedet man kan se serien «The Mandalorian». De fleste Marvel-filmene finnes også her.

Foreldrekontroll

Flere har imidlertid etterlyst mer innhold for voksne, og det svarer Disney på med sin siste utvidelse, merkevaren Star. Her vil det bli lagt ut et stort antall filmer og serier, både nytt og gammelt. Det blir også sluppet et knippe helt nye egenproduksjoner ved lansering, i tillegg til innhold fra studioer som 20th Century, Searchlight og ABC.

Van Rijn understreket innledningsvis at denne utvidelsen vil bli utstyrt med en foreldrekontroll, slik at man enkelt kan låse innholdet for familiens barn ved hjelp av et passord, hvis det skulle være ønskelig.

750 nye titler

Totalt kommer det 750 nye titler i 2021, men ikke alt vil bli lansert samtidig med at Star blir lagt til abonnentenes kontoer 23. februar.

Av de kjente og kjære seriene som blir lagt til på lanseringsdagen, kan man for eksempel nevne «24», «Desperate Housewives», «Family Guy», «Modern Family», «Lost», «Prison Break» og «How I met your mother».

Det blir lagt til 220 filmer i tjenesten 23. februar, deriblant «Braveheart», «Deadpool»-filmene og «Die Hard»-serien, Oscar-vinneren «Three Billboards outside Ebbing, Missoury», «The Grand Budapest Hotel» og en hel haug annet, innenfor de fleste sjangere.

Skrur opp prisen

Denne utvidelsen innebærer også at Disney+ skrur opp prisen, og havner på samme nivå som den billigste pakken til konkurrenten Netflix. De som allerede abonnerer på tjenesten 23. februar, beholder sin månedspris på 69 kroner det neste halvåret. Men for nye abonnenter blir det 20 kroner dyrere.