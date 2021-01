Ungdomsteater utsatt for andre gang

Da regjeringen kom med restriksjoner som ikke tillot fritidsaktiviteter for barn og unge, måtte Ungdomsteateret utsette premieren på «Jeg kan være en annen». Også «Maria Stuart» er utsatt.

Ungdomsteateret har allerede utsatt premieren på sitt nye stykke to ganger. Foto: Rogaland Teater

Tonje Thorstad Kildal Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stykket skulle egentlig hatt premiere 13. januar, men da de nye restriksjonene kom på nyåret, stoppet de billettsalget, og satte ny premieredato.

– Da Erna holdt pressekonferanse om de nye restriksjonene, forsto vi fort at vi ikke kunne ha premiere den 13. Fritidsaktiviteter ble satt på pause, så ungdommene fikk ikke gjort de siste prøvene. Da utsatte vi til 27. januar, sier pressekontakt ved Rogaland Teater, Pernille Kaldestad.

Da tiltakene ble videreført 18. januar, så de seg nødt til å utsette premieren enda en gang. De vet fortsatt ikke når premieren blir.

Ikke fastsatt ny premieredato

Selv om det ble litt lettelser i restriksjonene fredag, er det fortsatt ikke mulig for Ungdomsteateret å fastsette en ny premieredato.

– De åpnet for fritidsaktiviteter for barn igjen, men kun for 10 personer. De er 15 i ensemblet, så foreløpig er planen å øve i mindre grupper. Men det vil si at vi ikke kan ha premiere enda, sier Kaldestad.

Hun føler med ungdommene, og synes det er kjipt at de må utsette premieren.

– De har jobbet med prøver lenge, og så får de plutselig ikke gjort de siste justeringene som skal til. Det er som å øve til en eksamen og så ikke få fullført den.

Flere premierer neste uke

Også «Maria Stuart» er utsatt. Opprinnelig premieredato var onsdag 27. januar, men teatret kommer tilbake med nye dato.

De to andre planlagte premierene er ikke endret. Dermed blir det «Lenins plassar», basert på et langdikt av poeten Øyvind Rimbereid, torsdag 28. januar. Dagen etter er det premiere på «Landet kaos», bygget på Jens Bjørneboes «Stillheten», siste bok i trilogien «Bestialitetens historie».

– Vi åpner opp for 10 publikummere på biscenene og 20 på hovedscenen. Men kun om de er fra Stavanger, påpeker Kaldestad.

Grunnen til at de må være fra Stavanger, er regjeringens råd om å ikke gå på kulturarrangementer i andre kommuner enn din egen.

– Vår jobb er å informere, og så velger vi å ha full tillitt til vårt publikum og stoler på at de respekterer det.