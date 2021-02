Mikkel Gaup joiker i MGP på samenes nasjonaldag

Nå stiller Mikkel Gaup på Melodi Grand Prix-scenen. Om han og Marianne Pentha går videre lørdag, vil de kappes mot Keiino – som han er storfan av, og som hun koret for i Eurovision i 2019.

Mikkel Gaup og Marianne Pentha trår til sammen for første gang i Melodi Grand Prix med sangen «Pages», som hun synger og han joiker i. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

NTB

– Tenk det! sier Mikkel Gaup om å være med i Melodi Grand Prix, som han kaller «verdens største musikkfest».

– Og attpåtil på samenes nasjonaldag. 6. februar skal vi på scenen og synge og joike. Det gjør vi for hele Norge. I år har NRK åpnet for flere samiske bidrag, og det er veldig hyggelig. Det er en fin måte å vise frem den samiske kulturen, og spesielt joiken, sier skuespilleren som albumdebuterte i 2018 med albumet «Run Wolf».

Eget joikekor

Det blir rene slektstreffet på scenen, røper Mikkel Gaup om hva som er i vente når han og Marianne Pentha trår til med låten «Pages» i NRKs fjerde delfinale av Melodi Grand Prix 2021.

– Hun er samejente – hun har samisk far, og vi er i slekt. Vi er flere joikere på scenen, vi har et kor med i sceneshowet vårt. Det er ekstra spesielt. Onkelen min, Nils Gaup, er med og joiker. Min sønn Ask Aigin Gaup er med, det er også datteren til onkel Nils, Linn Renate Gaup, og hennes datter igjen.

Mikkel Gaup røper at han er «fullstendig Keiino-fan», og tok med seg Ask Aigin til Tel Aviv under Eurovision-finalen.

– Vi reiste ned og bodde på samme hotell som dem, bare for å heie Keiino frem og oppleve det hele. Keiino er flinke og gode representanter, sier Mikkel Gaup, som nå håper å komme til finalen for å kappes mot dem.

– Tenk om det kan bli to samiske bidrag i finalen! Fred har vært barnehageonkel til to av barna mine. Men når vi er på scenen blir det showtime! ler han.

Blod på tann

Marianne Pentha forteller at de først sendte inn «Pages» til NRK i 2017. Låten, skrevet i samarbeid med Robin Lynch og Vanessa Lifti, blander hennes sang med joiken til Mikkel.

– Da kom vi til siste utvelgelse blant de i alt 1800 innsendte bidragene. At vi kom så langt at vi nesten fikk være med i Melodi Grand Prix ga oss blod på tann til å prøve å fullføre reisen, sier hun til NTB.

Lørdag legger duoen ut på siste etappe: Fjerde delfinale i sangkonkurransen. Det var da Mikkel Gaup og Marianne Pentha møttes i et morgenprogram på samenes nasjonaldag i fjor at de fant ut at de skulle sende den inn igjen.

– Og så fikk vi lov å være med i år!

Eget joikekor: Når Mikkel Gaup joiker og Marianne Pentha synger i lørdagens fjerde delfinale i Melodi Grand Prix er det på samenes nasjonaldag – og på scenen blir også et helt kor av joikere med, som alle er i hans slekt, blant annet sønnen Ask Aigin Gaup. Foto: Privat

Digital samisk fest

Siden 2017 har det skjedd mye for både Gaup og Pentha. Mens han har debutert som plateartist, fikk Pentha låne stemme til Elsa i «Jiknon 2», altså den samiskspråklige utgaven av «Frost»-oppfølgeren.

Marianne Pentha synes det er ekstra stas at de får opptre på samenes nasjonaldag 6. februar. Der blir mye av feiringen digital på grunn av koronasituasjonen.

. Vi håper å sette ekstra fokus på at det er Samefolkets dag lørdag, og at det blir litt samisk folkefest. Jeg håper folk tar festen den kvelden hjemme i stuen – og sender inn en stemme på oss, om de liker låten, sier hun.

Mikkel Gaup er storfan av Keiino, og tok med sønnen Aigin Ante Gaup til Tel Aviv i 2019 for å bivåne Eurovision-deltagelsen til trioen. Her er far og sønn sammen med Tom Hugo og Fred Buljo. Foto: Privat

Bra for samisk musikkmiljø

Pentha beskriver det å få være med i Melodi Grand Prix som «en kjempeplattform».

– Hele Europa følger med. Allerede på de to første timene etter offentliggjøringen nå mandag, fikk jeg flere forespørsler fra utlandet om intervjuer. Samisk musikk er kanskje mer eksotisk og spennende ute og har hatt større nedslagsfelt, selv om nordmenn også har fått øynene mer opp for hvor variert den kan være.

Fred Buljo i Keiino sier til NRK Sapmi at han synes det er flott at Marianne og Mikkel har blitt valgt ut til årets delfinale.

– Vi i Keiino elsket å ha Marianne som korist, og setter stor pris på den jobben hun gjorde i Tel Aviv i 2019, sier Buljo, som synes det er bra for det samiske musikkmiljøet at hele to låter med innslag av joik blant årets bidrag, samtidig som det viser bredden i samisk musikk.

