Flott solodebut

Pandemien viser hva han er god for alene.

Graham Sharp spiller vanligvis i Steep Canyon Rangers. Foto: Sandlin Gaither

Geir Flatøe Journalist

Graham Sharp: «Truer picture» (Yep Roc/Border)

I løpet av de ti siste årene har North Carolina-bandet Steep Canyon Rangers gitt ut like mange plater, der åtte toppet de amerikanske bluegrass-listene. De resterende ble nummer to. I tillegg er de kjent for å samarbeide med skuespiller Steve Martin når han plukker opp banjoen, et instrument som ellers trakteres av vokalist Graham Sharp. Pandemien, black lives matter og presidentvalget fyrte opp under hans første soloalbum, der han rykker opp bluegrass-røttene og planter seg solid i folk-sjangeren med gitar, trommer og keyboard. Det kler låtene og stemmen, og «Truer picture of me» er flott åpning av solid singer/songwriter-kvalitet. Rockende «Generation blues» er noe en ung Dylan kunne gjort, mens nydelige «North star» kunne tilhørt en av de store Texas-sangerne. Sharp spiller det aller meste selv, og «Bad apple» drives fram av et hissig munnspill. Banjoen må vente med lederrollen til friske «Coming back to life».

Beste spor: «Truer picture of me», «Love yourself», «North star», «Deeper family».