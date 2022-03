Stø steingard

Det er gått 23 år siden debuten, så det var på tide at oppfølgeren kom.

Jærrock er i dag fra venstre Trond Gudmestad, Leiv Lagestrand, Kjell Gudmestad, Torstein Obrestad og Asgaut Steinnes.

Geir Flatøe Journalist

Jærrock: «Perspektiv» (Aaron)

På den annen side ble Jærrock dannet allerede i 1975, så de har aldri hatt det travelt. Rocken er blitt til bluesrock, komponert av keyboardist Torstein Obrestad med tekst fra vokalist Asgaut Steinnes. «Ekta jærbu» er et friskt resultat av dette. Trond Gudmestad, Leiv Lagestrand og Kjell Gudmestad utgjør resten av bandet.

Shadows-aktige «Før bluesmusikken hadde kome til Jæren» er signert Ole Reidar Gudmestad, mens «En liten tjeneste» er Blind Lemon Jeffersons snart 100 år gamle «See that my grave is kept clean». «Hald ut» er amerikansk folk-gospel, mens Tobias Skrettings tekst «Nyårsmarsj» brått ble sørgelig aktuell: Når kameratar vært soldatar.

To sanger har tekst av Ragnar Hovland, inkludert The Band-vakre «Gamle trakte» med nydelig koring av Anita Bekkeheien og Gunnar Tønnesen. «Perspektiv» er et flott Ingvar Moe-dikt.

«Utanfor i vest» er Arne Garborg, så klassisk jærsk som du kan få det. Akkurat som Jærrock.

Beste kutt: «Ekta jærbu», «Nyårsmarsj», «Gamle trakte», «Perspektiv».