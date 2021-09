Porno, snusk og gladvold

Tore Renberg: Assalamu alaikum. Roman. 576 sider. Oktober.

Først en advarsel: Denne romanen egner seg ikke for sarte og lettkrenkede sjeler. For en gammel søndagsskolegutt tok det noen sider å venne seg til Tore Renbergs (f. 1972) molotovcocktail av sex, vold og videotapes, og man kan i grunnen gråte blod av all banningen og fekalspråket. Her er scener og kraftsalver som får selv en hardbarket nordlending til å rødme.

«Assalamu aleikum» er arabisk og betyr «fred være med deg», men det er dessverre ikke så mye fred å få for Jan Inge, Chessi, Rudi eller noen andre i denne karavanen av snodige eksistenser fra samfunnets bunnslam som vi følger noen dager i januar 2013, og som opptrer i et slikt hopetall at selv de klassiske russernes omfangsrike persongallerier virker moderate.

Stramt komponert

Romanen er stramt komponert og godt organisert. Som Cervantes angir også Renbergs allvitende forteller allerede i innholdsfortegnelsen hva kapitlene handler om. Det hele tar til med et fryktelig mareritt, som resulterer i at Jan Inge avsverger sin fortid som kriminell og bestemmer seg for å bli «ren». De fjerner lik og levninger i hage og fryseboks, men da de prøver å selge 15 kilo heroin til Botnevass-gjengen, som de i utgangspunktet stjal partiet fra, blir det vold og baluba. Og da faren til Jan Inge og Chessi, en herlig Bøgvald Kai-type, kommer hjem fra Amerika med store planer om å etablere et pornoimperium i Rogaland med Rudi «the Lovemachine» som den store stjernen, kommer det i konflikt med hele Hillevågs-gjengens verdigrunnlag, de er jo bl.a. imot porno, drap, synthpop og narkotika, og det er duket for mer spetakkel. Det hele topper seg med at Jan Inge blir psykotisk og konverterer til islam, samtidig som mørke ledemotiver, som den mystiske maleren Mingus, spøker Twin Peaks-aktig i bakgrunnen.

I likhet med tidligere bøker i Teksas-serien, er også denne mettet med tidsmarkører og populærkulturelle referanser. Renberg er en usedvanlig dyktig håndverker som kan alle triksene i ludo og tar i bruk hele sitt allsidige register i en forrykende berg-og-dalbane av en karnevalesk og sjangeroverskridende kollektivroman, der leseren stadig slites mellom humor og alvor, action og drama, sex og ultravold, kynisme og sentimentalitet, horror, splatter, fluff og såpe, hårfint på grensen til det parodiske, men uten å krysse den, og mellom Carvers skittenrealisme, Bukowskis pulp fiction og Dickens` samfunnskritiske naturalisme.

Mystiske Mingus

Til sist får det hele sin overrumplende oppklaring, idet Mingus trer ut av skyggene og stereotypiene nyanseres. Men også underveis er her innslag av reflektert erindring som kaster et mer sosialrealistisk lys over disse i bunn og grunn såre og tragiske skikkelsene. Renberg er en skarp iakttaker som ofte tar ting på kornet og dermed skaper stor komikk. Hvis det er sant at en god latter forlenger livet, kan i hvert fall denne leseren plusse på noen dager ekstra. Men det er altså en etterhvert svært fremtredende undertone av sårhet her også, som kanskje må knyttes opp mot et tilsynelatende gjennomgangstema i forfatterskapet: Hva som former oss og hvordan vi blir den vi er, og det ofte ubegripelige gapet mellom dem. Dette er også en litterær undersøkelse av en sosial gruppe, og Renberg synes fortrinnsvis å ha en naturalistisk tilnærming til problemstillingen og dens mange bibetydninger. Det er vel kjernen i det underliggende alvoret i denne pageturneren av en roman, som strengt tatt ikke har noe tradisjonelt vendepunkt, bare møysommelig oppbygde cliffhangers der det ene høydepunktet avløser det andre, og der den overraskende slutten helt sikkert skaper store forventninger til neste bind i føljetongen. Det er godt gjort.