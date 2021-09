Endelig klart for fest på Øster Hus Arena

DumDum Boys, Åge Sten Nilsen, Ingenting og The FourS skal sørge for at lydmuren brytes når Øster Hus Arena byr på folkefest lørdag.

The FourS fra Ganddal, her i finalen i Norske Talenter i 2019, er første band ut på Øster Hus Arena på lørdag.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Før verden og virus gikk aldeles av hengslene ble Kiss annonsert som bandet som skulle åpne Øster Hus Arena, hjemmebanen til Sandnes Ulf. Koronaen spiste opp hele Kiss-konserten, og nå vil ikke arrangørene vente lenger.

Lørdag 11. september blir det åpningsfest, eller (gjen)åpningsfest, siden arenaen allerede er tatt i bruk.

Restriksjoner gjør sitt, både på programmet og på størrelsen på arrangementet. Noen tusen kan få plass inne på stadion, og på scenen er sminka amerikanere byttet ut med hjemlige størrelser.

Program:

16:30 Innslipp

17:30 The Fours

18:30 Ingenting

20:15 Åge Sten Nilsen m/band

21:30 Dumdum Boys

Inngang: Arrangørene oppfordrer publikum til å komme til Øster Hus Arena tidlig for å slippe kø ved innslipp. Publikum skal også sette seg ned ved bordene når de kommer. Og før du skal inn må du enten vise fram grønt koronasertifikat, eller ta en hurtigtest.

Har du tatt én vaksinedose, og det er gått minst 3 uker, kommer du inn. Da har du grønt koronasertfikat.

Utenfor stadion vil det være en vogn der du kan ta en gratis hurtigtest. Svar på testen får du etter 20 minutter. Du kan ta hurtigtest mellom 10.00 og 18.00.

Transport: Gå, ta sykkelen eller ta bussen. Arrangørene setter opp gratis shuttlebuss fra Ruten i Sandnes mellom 15.45-17.00 og 17.45-19.00.

Mat og drikke: Bestillinger av Pizza fra Bankers Pizza og drikkevarer skjer via mobilløsningen Ordr. Bestillingen blir levert til bordet.