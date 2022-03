Tatt av tidsklemma

FILM: «Tatt av tiden» får deg til å sitta ytterst på kinosetet i spenning over om hovudpersonen kjem tidsnok på jobb. Det er godt gjort.

Julie må springa for å nå jobben, bussen, ungane, toget, livet.

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Kinopremiere: 01.04.2022. Originaltittel: À plein temps. Skuespillere: Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich. Sjanger: Drama. Regi: Eric Gravel. Nasjonalitet: Frankrike, 2021. Lengde: 1 time, 28 minutt.

Ein klassisk måte å skapa drama på, er å setja ein karakter under press. Korleis reagerer vedkomande? Sånt har det blitt mange bøker og filmar om.

I «Tatt av tiden» plasserer regissør Eric Gravel si Julie (Laure Calamy) i ei tidsklemme som ville tatt pusten frå dei flesta av oss. Julie er aleinemor for to små barn. Den vesle familien bur eit stykke utanfor Paris, men Julie jobbar som stuepike på eit 5 stjerners hotell inne i sentrum. Ho må stå opp grytidleg kvar morgon og leverer ungane til dagmamma mens det framleis er mørkt – og ho hentar dei ikkje før det har begynt å mørkna igjen.

Men når heile transportsystemet i Paris blir lamma av streikar, blir stresset tidobla. Plutseleg heng både jobben, dagmammaen, økonomien og heile tilværet hennar i ein tynn tråd.

Laure Calamy gjer ein fantastisk jobb som den stadig meir desperate Julie. Ho er så god at ho vann prisen for beste kvinnelege hovudrolle på filmfestivalen i Venezia i haust. Calamy leverer eit sterkt og medrivande portrett av ei kvinne som kjempar som ei løvinne for å halda seg roleg, verdig, som prøver å vera ei god mor og fungera på jobb, samtidig. Du føler verkeleg med henne når ho omsider ligg i badekaret og prøver å slappa av nokre få minutt etter at ungane er i seng.

«Tatt av tiden» kan definitivt lesast som eit innlegg i debatten om korleis me organiserer oss i det moderne samfunnet. Julie representerer ei yrkesgruppe som ikkje kan jobba på heimekontor, som ikkje har råd til å bu i sentrum. Ho er høgt utdanna, men har hamna inn i ein negativ spiral av dårleg tid og dårleg økonomi, same kor mykje ho spring.

Og ho er ikkje den einaste. For rundt henne aukar den sosiale uroa, streikane, demonstrasjonane mot eit system som har sett så mange i ei umogleg klemme.

Men set du nokon i ei umogleg klemme, i alle fall i fiksjonen, kan det altså bli godt drama av det.