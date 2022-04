Kollektive følelser

Tenåringsangst pakket inn i beroligende midler.

Ea Othilde er 17 år og fra Nordstrand. Dette er debut-ep-en, som lover godt.

Stella Marie Brevik Journalist

Ea Othilde: «How I'd like it to fade» (Koke Plate)

Ea Othilde, et navn å merke seg. Ikke fordi hun har sykt særegen stemme, eller fordi hun bøyer på det etablerte, for det gjør hun ikke. Hun har derimot evnen til å formidle. Talent for atmosfære og.

Gjennom ep-en svinger assosiasjonene mellom naive pasteller, klumsete netter i støvete studentleiligheter og vintre verdig Bon Iver. Og ja, det er noe iversk over noen av låtene. Da tenker jeg på æraen 2009-2011. Samtidig er vi absolutt i gata til soverom-artistene Clairo og Beabadoobee, men der de er blåøyde, legger Ea Othilde til litt mørke.

Hun er månedens urørt hos NRK P3 i mars. 17 år og fra Nordstrand i Oslo. Et ungt talent, på vei opp og frem. På «How I'd like it to fade» undersøker hun egne valg, hva livet egentlig har å by på og kjærligheten. Tekstene er ikke revolusjonerende, men velformulerte.

Pelsen står ofte. Hun sørger for at hennes angst, usikkerhet og kjærlighet også blir din – om du vil eller ei. Det er en liten bragd. Spesielt på debut-ep-en.

Beste spor: «Green River».