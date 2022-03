Magi hjelper ikke mot alt

Troll og skrømt kan være mer trofaste enn folk.

Maren Uthaug er igjen småvittig og smart, men hun har truffet bedre andre steder.

Steinar Brandslet

Maren Uthaug: «Og sånn blei det». Roman. 240 sider. Oversatt av Ingvild Holvik. Samlaget.

Knut fra Oslo gifter seg med samiske Rihtta fra et sted ved finskegrensa, men det var nok ikke bare lurt for familien hennes er full av skrullinger. Nesten alt jeg skal avsløre av handlingen herfra, skjer før side 14, så det er mye igjen å lese. Pust rolig.

Rihtta liker Knut siden mora hennes misliker ham. Men Rihtta og mora er i hvert fall enige om én ting: De underjordiske og gjenferd er ekte. Bare gjenstander av sølv kan beskytte dem, mener mora. Veslejenta Risten blir født året etter. Men snart tar Knut med seg Risten for å bo hos mer normale Grethe i Danmark. Med Rihttas velsignelse. Skal det ellers handle om savnet etter mor og familien? Selvsagt skal det gjøre det.

Risten får navnet Kirsten for å passe bedre inn i Danmark, men Grethe blir jo aldri hennes egentlige mor må du skjønne. Kirsten-Risten har ellers tatt med seg troen på det underjordiske til Danmark. Kan det magiske sølvet beskytte henne fra alle farer?

Forfatter Maren Uthaug er ofte morsom. Hun er selv halvt same, født i Kautokeino, men bor i Køben, uten at dette er selvbiografisk. Bra for henne.

Her er samer heldigvis akkurat som alle folk, nemlig rauhål noen ganger og kjekke andre ganger. Det gjelder også Kirsten-Risten. Kanskje er det derfor jeg bare liker henne sånn passe.

Jeg skjønner at det er trasig å være Kirsten-Risten. Grethe er så irriterende velmenende at du helst vil låse henne inn i kjelleren med sultne hunder og slenge nøkkelen i Kattegat. Kanskje blir alt bedre om Kirsten-Risten møter mora i Finnmark. Men jeg liker eller misliker henne altså ikke nok til at jeg bryr meg veldig.

«Og sånn blei det» er en solid roman med både humor og en småspennende vri mot slutten, men jeg synes Uthaug avslører litt for mye av handlingen litt for tidlig. Du vil høyst sannsynlig kose deg med den, men jeg er ikke sikker på om du ivrig ringer opp bestevennen din for å skryte av den.

Boka ble oversatt til bokmål allerede i 2014. Nå kommer den altså på nynorsk også. Jeg aner ikke hvilken versjon som er best.