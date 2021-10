«No Time To Die» rundet 300 millioner dollar-merket

Den nye James Bond-filmen «No Time To Die» har kjørt Aston Martinen vel forbi 300 millioner dollar-merket i inntekt etter premieren.

«No Time To Die» har rundet 300 millioner dollarmerket i inntekter.

Nærmere bestemt har 007-film nummer 25 ut innbragt 313,3 millioner dollar – eller rundt 2,7 milliarder kroner, ifølge Box Office Mojo.

Etter at premieren er blitt utsatt en rekke ganger i løpet av i alt 18 måneder, så er det et resultat som plasserer «No Time To Die» omtrent som forrige agentfilm ut, «Spectre» fra 2015, men solid bak «Skyfall» fra 2012.

Filmen har litt å tjene inn: Produksjonsbudsjettet alene var ifølge nettstedet på rundt 250 millioner dollar, i tillegg kommer en heftig markedsføringskampanje.

I USA var det på forhånd spådd at premierehelgens inntekter ville forventes å nå 60–70 millioner dollar, men de endte på 56 millioner dollar – mot 70,4 for «Spectre» og 88,4 millioner dollar for «Skyfall».

En trøst kan muligens være at 25 prosent av publikum som benket seg i kinosalene for å se Daniel Craigs siste innsats som James Bond, faktisk var på kino for første gang siden pandemien begynte. Det viser en undersøkelse fra MGM. At «No Time To Die» også er den lengste Bond-filmen hittil med sine 163 minutter gjør også sitt: Det begrenser visninger per dag, meldes det.

På den norske Kinotoppen regjerer «No Time To Die» for andre helg på rad på førsteplass. 65.965 bivånet den sist helg, noe som bringer det totale publikumstallet 336.076.