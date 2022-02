Snapshot av samtiden

Leif Randts romanidé er knakende god, men utgivelsen vil neppe trenge varig gjennom det informasjonstrykket som den retter søkelyset mot.

Leif Randt er født i Frankfurt am Main i Tyskland.

Anna Kvam Skribent

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Leif Randt: «Allegro pastell». Roman. 254 sider. Oversatt av Ute Neumann. Aschehoug.

Tanja og Jerome lever i hver sin by, er unge voksne, treffes i helger og har en supertrendy aura. Hun har gitt ut romanen «PanoptikumNeu», om virtuelle virkeligheter, og bor i Berlin. Han er webdesigner og bor i Frankfurt. Med et gradvis haltende avstandsforhold som betingelse lever de to utsvevende liv, hvor teknologien og globaliseringen alltid åpner for å haste videre. Alltid finnes det nye matretter, nytt dop, nye trender og nye mennesker å forfølge.

Kan man falle til ro når det nye alltid er et tastetrykk unna? Eller vent: Vi trykker jo knapt på taster lenger. Og det er flyktigheten et slikt utviklingstempo utløser, som er grunntonen i «Allegro pastell», tyske Leif Randts fjerde roman. Hvordan formes relasjoner når skjermteknologien smelter inn i privatsfærene, endrer maktforhold i arbeidslivet og distanserer oss fra en tiltagende klimakrise?

Unge lesere vil kjenne seg igjen i problemstillingene Randt undersøker. Da Tanja surfer på nettet, bemerkes det for eksempel at brukergrensesnitt som utmerket seg positivt, minnet henne om Jerome.

Han opplever på sin side at hans indre stemme ikke lenger minnet om tekst-til-tale-funksjonen på laptopen, men snarere hørtes ut som han selv i en iMessage-talemelding.

Slike skildringer av sammensmeltningen mellom menneske og medium gir en snurrig effekt, også takket være Ute Neumanns knallgode oversettelse.

På den ene siden er det ingen overraskelse at romanen er godt mottatt i hjemlandet og ventet i versjon på kinolerretet i nær fremtid. Likevel er det tvilsomt at fortellingen får levedyktighet som kvalitetslitteratur utover sin treffsikre samtidsdiagnose.

Skildringene er nemlig så dominert av tiårets trender og programvare at personene drukner i egen tidstypiskhet. Da blir det vanskelig å skille dem ordentlig fra hverandre – en forutsetning for å skape dynamikk i skildringen av parforholdet. Og jo da, poenget er vel å vise frem den likhetsskapende effekten som fokuset på virtuelle markører kan få når de får prege også vår sameksistens i den fysiske verden.

Det er neppe tilfeldig at Tanjas romantittel bærer i seg begrepet «Panoptikum», som er det tyske ordet for vokskabinett. En finjustert sans for symbolbruk sikrer imidlertid ikke alene at en utgivelse tåler mer enn tidens melketann.



«Allegro pastell» er ingen direkte dårlig roman. Men forfatterens utstrakte bruk av referanser med kort levetid gjør at den havner i fare for å drukne i informasjonsmylderet den tematiserer.