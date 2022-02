Problematisk romanse skygger for en ellers flott film

«Licorice Pizza» er et fascinerende utsnitt av 70-tallets USA. Men er det egentlig meningen at vi skal finne noe romantisk i at en voksen innleder et forhold til et barn?

Cooper Hoffman og Alana Haim er glimrende i hovedrollene i «Licorice Pizza».

Kine Hult Journalist

Licorice Pizza

Skuespillere: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie. Sjanger: Komedie / Drama / Romantikk / Coming of age. Regi: Paul Thomas Anderson. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 9 år.

Det er lett å få assosiasjoner til Tarantinos «Once upon a time ... In Hollywood» når man ser Paul Thomas Andersons «Licorice Pizza». Den er en fragmentert skildring av en tidsepoke vel så mye som en fortelling om spesifikke mennesker, med mange mer eller mindre surrealistiske møter med fargerike personligheter, delvis hentet fra virkeligheten. Og selv om den ikke er like tett knyttet til filmbransjen som Tarantinos film, er det flere møter og handlingstråder som trekker i den retningen.

Hovedpersonene i filmen er 25 år gamle Alana og 15-åringen Gary. Vi befinner oss i utkanten av Los Angeles tidlig på 70-tallet. Alana driver tydeligvis gjennom livet uten retning, og livnærer seg som assistent for en ufyselig skolefotograf. Det er i forbindelse med jobben at hun treffer Gary, en tidligere barneskuespiller som strutter av selvtillit, til forskjell fra andre kvisete gutter i samme alder. Han prøver å sjekke opp Alana, og av en eller annen grunn går hun med på å spise middag med ham samme kveld, muligens som et resultat av kjedsomhet. Etter hvert begynner de å henge mer og mer sammen, og følelser oppstår, selv om Alana sviver av gårde med andre gutter og menn og Gary flørter med ei jevnaldrende jente. Likevel får vi en forståelse av at det skal bli disse to til slutt.

Men vent nå litt. Vel er Alana et slags symbol på en voksen unge, som driver gjennom livet motivert av naive ønsker om rikdom og berømmelse, uten å ha verken disiplin eller evner til å legge ned arbeidet som trengs for å nå de luftige og stadig skiftende målene. Og vel er Gary en slu og smart opportunist som takket være fraværende foreldre har måttet bli voksen tidlig. Men det er likevel ikke til å komme bort fra at det handler om en voksen og et barn. Hvordan hadde vi reagert om man skildret et romantisk forhold mellom en 25 år gammel mann og en 15 år gammel jente? Er det lettere å tenke at det er noe fint ved at en ung gutt forsøker å erobre en voksen kvinne enn hvis det hadde vært omvendt?

Disse spørsmålene har dessverre en tendens til å komme i veien for opplevelsen, siden de i stor grad blir stående ubesvart. Kanskje er det også meningen at vi skal kjenne litt på dette ubehaget, og få en bedre følelse av hvordan det var å vokse opp i en tid som ikke ligger så langt fra oss i år, men som er et godt stykke unna i mentalitet. Det har i hvert fall gitt regissøren frihet til å koke i hop noen fantastisk ufyselige typer, spilt av et knippe glimrende, kjente skuespillere. Og de to nykommerne i hovedrollene har virkelig ingen problemer med å holde samme nivå.