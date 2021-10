Suksessforfatter lykkes ikke i ny serie

BOK: Ambisiøs, men ikke helt vellykket krim om tryllekunst og tankelesere.

Henrik Fexeus er en svensk mentalist, forfatter og programleder. Camilla Läckberg er kjent for sine krimromaner fra Fjällbacka der hun selv er oppvokst.

Marit Egaas Stavanger

Camilla Läckberg & Henrik Fexeus: «Mentalisten». Krim. 592 sider. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Strawberry Publishing.

Jeg har nettopp vært på Kapittel-festivalen og hørt Judith Hermann snakke om sin siste bok, der en tryllekunstner og en kvinne som sages i to er et tilbakevendende tema. Det fikk meg til å huske barndommens tryllekunstnere og den helt magiske følelsen det var å oppleve at det umulige ble mulig.

Så åpner jeg «Mentalisten» som også handler om tryllekunst, men her er det ikke mye magi. Nei, her rives tryllekunst-illusjonen i fillebiter og blir erstattet av bestialske mord. Det begynner med at en kvinne blir drept ved at hun plasseres i en lukket boks, og det stikkes sverd på kryss og tvers gjennom henne. Og jeg tenker, dette blir for brutalt, men det roer seg, heldigvis.

Vi møter politibetjent Mina Dabiri som kontakter mentalisten Vincent Walder for å få hjelp i etterforskningen av drapet. Mina og Vincent sliter begge med tvangstanker og fobier, og de har mørke hemmeligheter i fortida. Kanskje det er derfor de samarbeider så godt og blir så fascinert av hverandre. Uansett oppdager de snart et drap til som kan knyttes til et klassisk tryllekunstnummer, og mer skal det bli.

Den populære og produktive Camilla Läckberg starter med dette en ny serie med etterforskerne Mina og Vincent. Som medforfatter har hun en kjent svensk mentalist, Henrik Fexeus. En mentalist er noe annet enn en tryllekunstner, det er i følge forfatterne en som bruker psykologi, påvirkning og hemmelige triks for å skape illusjonen om for eksempel å ha evner som medium eller tankeleser.

Dermed skulle man tro at de har planlagt litt flørting med det unaturlige, men slik er det slett ikke. Her er det fakta som gjelder. I etterforskningen er det mye tallknusing og koder, og mye om klassisk tryllekunst, som ofte handler om illusjonen av å ta livet av folk i kister, vanntanker og så videre.

Som Sherlock Holmes, har også disse etterforskerne stor tro på at de med tankekraft kan løse saken. Som et ekstra nikk til Holmes, dukker det opp en nemesis av samme kaliber som Moriarty, som medfører at handlingen trappes opp mot en dramatisk slutt.

Camilla Läckberg er en svensk powerkvinne som ikke bryr seg om å være politisk korrekt eller tekkes sine anmeldere, så lenge leserne sluker bøkene hennes. «Mentalisten» er et ambisiøst forsøk på å skrive en annerledes krim, men forfatterne lykkes ikke helt. Selv om de har et ganske interessant etterforskerpar og flere spennende bipersoner, blir det altfor langt og omstendelig og plottet for lett gjennomskuelig.