Prima avkapp

Nick Cave er bedre med venstrå enn veldig mange er med høyrå.

Nick Cave har samlet b-sider og rariteter fra de siste 14 årene, og det er en fest av noen reserver.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Nick Cave & The Bad Seeds : «B-Sides & Rarities (Part II)» (Mute)

Nick Cave har gjort oss alle den tjenesten å samle og utgi de forbigåtte de siste 14 årene. Her er det sanger som ikke kom med, noe avkapp, demoer, tidlige innspillinger av sanger som ble annerledes til slutt og alt det en sånn samling skal inneholde.

Noen få spor er virkelig ikke all verden, du forstår hvorfor de ikke nådde opp, men det aller meste er prima venstrehåndsarbeid. Nick Cave freser, roper, skrangler, øver og holder på. Man får noen coverlåter og mange originalsanger i sitt aller råeste format, i innspillinger som ikke nødvendigvis var tenkt for utgivelser.

Spoken word-sporet «Steve McQueen» er tøft, indierockeren «Accidents will happen» er fantastisk og orkestersangen «Push the sky away» er massiv.

Selv om det er litt opp og ned her, er Nick Caves avkapp bedre enn førstesorteringen hos veldig mange andre. 27 sanger, 19 av dem aldri utgitt tidligere. Dette er for hardcore-fansen, men for dem er det gull.

Beste spor: «Accidents will happen», «Avalanche».