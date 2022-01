Et ekte våkent mareritt

Menneskenes ondskap er det aller skumleste i Guillermo del Toros beksvarte, nye film.

Bradley Cooper spiller en tivoliansatt som slår seg opp som mentalist.

Kine Hult Journalist

Nightmare Alley

Skuespillere: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara, Richard Jenkins, Ron Perlman, Mary Steensburgen, David Strathairn, Mark Povinelli. Regi: Guillermo del Toro. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år



Språk: engelskDenne filmen kunne med fordel blitt vist i forkant av tv-programmer og liveshow hvor såkalte klarsynte hevder å få kontakt med folk i det hinsidige. Så vil noen gjerne si at dette bare er uskyldig underholdning og at folk blir beroliget når de får vite at deres nære og kjære som har dødd har det bra (det har de jo alltid i denne typen show).

Men er det egentlig så uskyldig? I «Nightmare Alley» pirker regissør Guillermo del Toro borti de mørkere sidene av denne typen underholdningsvirksomhet. Filmen er iscenesatt i USA på 40-tallet. Hovedpersonen Stan (Bradley Cooper) har akkurat fått hyre på et omreisende tivoli, av det slaget som viser fram ulike «freaks», sannsigersker og enkelte mørkere elementer.

Profesjonell svindler

Stan er oppmerksom og lærevillig, og plukker snart opp triksene til en såkalt mentalist, en mann som hevder å kunne lese tankene til utvalgte publikummere. Det hele er selvsagt basert på ulike observasjonsteknikker og et avansert samarbeid med en medhjelper, men som vi vet - verden vil bedras.

Sammen med sin vakre tivolikollega Molly (Rooney Mara) drar Stan så ut for bedra verden, på glamorøse hoteller og i de rike og mektiges sirkler. Filmen er veldig «noir» i sitt visuelle uttrykk, med dyprøde fargenyanser og 40-tallsstil som hentet fra gamle filmplakater. Men det er i handlingen og menneskene at det virkelig dype mørket viser seg.

Farlig spill

Gradvis avdekkes mer og mer av fortiden til Stan, og dermed også hint om hvem han er og hva slags opplevelser som har satt spor i ham. Snart har han kastet seg inn i et farlig spill sammen med den sexy psykologen Lilith (Cate Blanchett), og risikoviljen bare øker og øker etter hvert som mulighetene til stor inntjening kommer til syne. Det er nemlig mange rike mennesker som er ulykkelige etter å ha mistet noen som sto dem nær, og som nå ser sitt snitt til å finne fred og lindre sorgen som tynger dem.

De moralske problemstillingene er tydelige og poengterte, og understrekes av en rekke bibelske referanser. Utgangen er kanskje forutsigbar, men veien dit er en fascinerende og ikke rent lite skremmende reise. Del Toro har i flere filmer brukt overnaturlige elementer og religiøs tematikk for å vise fram menneskelig ondskap i all sin gru. Her er det først og fremst det sistnevnte det handler om, men filmen blir ikke mindre skummel av den grunn. Snarere tvert imot.