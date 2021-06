Vonde historier

Låtskriver-tradisjonen i Texas har fått en arvtaker.

Vincent Neil Emerson følger opp debuten «Fried chicken & evil women». Foto: Melissa Payne

Geir Flatøe Journalist

Vincent Neil Emerson: «Vincent Neil Emerson» (La Honda/Border)

Vincent Neil Emerson har forbilder som Townes Van Zandt, Guy Clark og Steve Earle; krevende navn å leve opp til. På album nummer to trer med-texaner Rodney Crowell støttende til som produsent, og Emerson tar et langt steg videre.

Ikke minst med hudløse «Learnin’ to drown» om farens selvmord. Emerson har vurdert å følge farens eksempel, men forsoner seg med mørket: I you can’t swim you better learn to drown.

Moren får «The ballad of the Choctaw-Apache», en sang om da hennes indianske forfedre ble tvunget til å selge landet: You take away their home and you claim what you don’t own. Well, I guess it’s just the American way.

Sitt eget liv skildrer 29-åringen i «High on gettin’ by»: I got my first child on the way and the bills are all unpaid. I should have finished high school.

Disse får følge av fine sanger som «Durango, «Texas moon» og «White Horse saloon». En sterk plate.

Beste spor: «Learnin’ to drown», «Durango», «The ballad of the Choctaw-Apache», «High on gettin’ by».