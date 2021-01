En lang prosess

24 sanger på fire år er konsentrert ned til ett album.

Velan er Olav Veland Thu, oppvokst i Sandnes og bosatt i Stavanger. Foto: Ann Therese Midbrød

Geir Flatøe Journalist

Velan: «Så ser eg det eg har» (Vel:lyd)

To av de ti sangene er nye, mens fem er spilt inn på nytt. Sissel Næsheim og Olav Larsen bidrar nå med vokal.

Olav Veland Thu fra Sandnes har tenkt langsiktig, og titlene på hans tidligere ep-er og dette albumet utgjør et dikt:

I mitt stille sinne

Et rom. Ei mor, en far

Om någe ennå binde’

Så ser eg det eg har

Velan skriver sanger preget av foreldrenes dødsfall, en skilsmisse og veien ut av pinsemenigheten. Han åpner med «Du va den» og «Va det eg» fra 2017, der den intime teksten balanseres med vakre melodier.

I senere år har han eksperimentert mer, som i «Viss eg aldri bler» der det nærmer seg et tonesatt dikt. «Ingen sa det» har derimot alt man kreve av en god vise, og «Om eg ikkje va» er en nydelig avslutning på en lang prosess. Sangen viser hva han er i stand til.

Litt mer kjøtt på beinet savnes her og der, men det kunne gått på bekostning av nærheten i for eksempel «Uden deg», gjort i én tagning foran et lite publikum.

Beste spor: «Du va den», «Va det eg», «Ingen sa det», «Om eg ikkje va».