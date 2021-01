Selskapet bak «Bølgen» og «Skjelvet» lager koronafilm

Fantefilm har fått 250.000 kroner i utviklingsstøtte til spenningsfilmen «C19», som – ikke overraskende – tar utgangspunkt i den pågående koronapandemien.

Produsent Martin Sundland fotografert i forbindelse med «Skjelvet». Nå er han klar for å lage enda en katastrofefilm, denne gangen med utgangspunkt i koronapandemien. Foto: Lise Åserud / NTB

Pengene kommer fra Norsk filminstitutt, og det er ikke tidligere offentliggjort noe om prosjektet, skriver Dagsavisen.

«C19 er en ny storslagen, voldsom og intens spenningsfilm fra Fantefilm, som tidligere har produsert blant annet «Skjelvet» og «Bølgen». Denne gangen skal vi utforske et scenario som plutselig ikke lenger kjennes så uvirkelig: Hva skjer med oss mennesker når samfunnet blir satt under et umåtelig press, og hvor langt er myndighetene villige til å gå for å kontrollere oss?» står det i et produksjonsnotat som avisen har fått.

– Dette er temaer som vi alle er opptatt av nå. Jeg har stor tro på at det går an å lage en spennende film som diskuterer disse temaene, sier produsent Martin Sundland.

Handlingen er lagt til 2026, og viruset har tatt livet av store deler av verdens befolkning.

– Vi både tror og håper at folk forstår forskjellen på fakta og fiksjon i denne sammenheng. Vår intensjon med dette prosjektet er ikke å skremme. Men scenarioer som dette gir oss muligheten til å debattere nye, spennende temaer, sier produsenten.

Manusforfattere er Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad. Det er ikke kjent når filmen kan få premiere.