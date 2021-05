Fjols på fisketur

«Skitt fiske!» er «Hangover»-filmenes islandske fetter, og handler om hvor idiotisk voksne folk kan oppføre seg bare de får nok å drikke.

Det er ingen avholdsferie de reiser på, gjengen i denne filmen.

Skuespillere: Halldór Gylfason, Hilmir Snær Guðnason, Hjálmar Hjálmarsson, Jóhann Sigurðarson, Þorsteinn Bachmann, Þröstur Leó Gunnarsson. Sjanger: Komedie. Regi: Torkell S. Harðarson, Örn Marinó Arnarson. Nasjonalitet: Island.

Aldersgrense: 12 år.

Islandske «Skitt fiske!» er en på alle måter rølpete komedie om en gjeng mer eller mindre umodne menn som drar på en årlig fisketur på et øde sted i den vakre, islandske villmarken.

Som man sikkert kan tenke seg, er det ikke laksefisket i seg selv som er hovedpoenget med turen, og det varer ikke lenge før snittpromillen i følget er på et nivå som fører til aktiviteter som naken-fotball og det som verre er.

Den selvoppnevnte lederen i gjengen er en ufyselig finansmann som de andre vekselvis forsøker å imponere og vekselvis baksnakker, mens andre medlemmer av følget er av det mer rufsete og fargerike slaget.

Det skjer egentlig ikke så mye annet enn at folk drikker seg fulle under og etter fisking, og det er ikke så mye poeng i å forsøke å gjenfortelle hva de holder på med i denne tilstanden heller. Dette er den typen harry-komedie som ikke byr på så mye annet enn god stemning og komiske typer som tuller det til for seg selv, men heldigvis er det hele gjennomført med såpass mye god timing og glimt i øyet at det skal noe til å ikke humre seg igjennom det hele.

Alle filmer trenger jo ikke ha noe dypt på hjertet, noen ganger vil vi bare bli underholdt og le. Denne filmen vil neppe havne på noen lister over filmhistoriske mesterverk, men så prøver den ikke på det heller. Derimot lykkes den med å gi oss en god latter, og av og til er det mer enn nok.