Grete og den cubanske pianisten

Hva er sjansen for at en ukjent, middelaldrende logoped oppvokst på Tasta får spille inn debutalbum med verdenskjente artister i New York?

Grete Skarpeid er i en brytningstid i livet når hun møter jazzstjerna Aruán Ortiz. Foto: Tore Vollan

Hovedkarakteren i dokumentarfilmen, Grete Skarpeid bor nå på Voss, men er oppvokst og startet sin musikalske reise i Stavanger.

Skarpeid gikk på Kampen skole, var med i Sky Sing og gikk på musikklinja i Sandnes. Hun sier at utgangspunktet for dokumentaren er at hun begynner å lage musikk i voksen alder.

– Det er spesielt å bli filmet i fem år. Av og til kan jeg tenke «hva er det jeg har gitt meg ut på». Man vet ikke hva man sier ja til. Man vet ikke hva det betyr. Det har vært spennende. Jeg har blitt kjent med meg selv, sier Skarpeid.

Vil gi mot til å gå inn i det ukjente

– Det er en gave at noen synes at et møte mellom to mennesker er spennende nok til å bruke tid på det i mange år. Tid, penger og energi blir brukt av de som er involvert i prosjektet. Det er klart at det er fantastisk. Jeg tror at det skal bli en fin film. Jeg gleder meg. Jeg håper at det gir folk mot til å gå inn i det ukjente, sier Skarpeid.

Skarpeid sier at det er spesielt å bli filmet i fem år. Foto: Tore Vollan

Regissør og manusforfatter Vigdis Nielsen i Hardingfilm sier at en del av hensikten til dokumentaren er å minne folk på at det aldri er for sent til å følge lidenskapen sin.

– Bakgrunnen er at Grete er i en livskrise. Hun begynner å synge inn sanger på mobilen sin. En dag drar hun alene på en jazzkonsert med den amerikanske jazztrioen Don Byron Quartet på gamlekinoen på Voss. Etter konserten

kommer hun tilfeldigvis i prat med den cubanske/amerikanske jazzstjerna Aruán

Ortiz, sier Nielsen.

Grete jobber som logoped i Voss kommune og hun er musikkterapeut.

– De to snakker om musikk og da spør Aruán om Grete synger eller har spilt inn noe. Grete husker de private opptakene som hun har på mobilen. Aruán lytter og liker det veldig godt. Han inviterer henne med til New York for å spille inn album med de verdenskjente artistene Rob Waring, Cameron Brown og Gerald Cleaver, sier Nielsen.

Nielsen sier at et tilfeldig møte gir livet til Grete en ny retning.

Motiverer til å aldri gi opp drømmen

– Det har vært tøft underveis. Det har tatt lang tid, men Grete har stått i det gjennom disse årene. Hun har levert når hun må levere. Samtidig har hun jobbet som logoped på Voss og drevet kor. Jeg tenker at dette er en inspirasjon, ikke bare for kvinner, men det motiverer generelt til å aldri gi opp drømmen sin.

– Jeg synes at det inspirerer til å ta deg selv på alvor, våge og kaste deg ut i det ukjente når man har sjansen.

– For å få råd til å reise til New York, designet, sydde og reiste hun rundt på markeder i Norge for å selge kjolene i ferien sin. Det krever ganske mye av henne.

Nielsen sier at de begynte å filme i 2017.

– På grunn av korona har vi hatt en lang pause, men vi skal ha avsluttende opptak nå i sommer. Vi håper å ha premiere i første halvdel av 2022.