Setter av 1 million til kultur for eldre

Flertallspartiene i fylket setter av 1 million kroner til Den kulturelle spaserstokken.

Visesanger Bjørn Kallevig har opptrådt for den kulturelle spaserstokken helt siden ordningen ble etablert i 2007. Han var blant dem som reagerte på fylkesrådmannens forslag. Foto: Carina Johansen

Kjell Arne Knutsen Journalist

Protestene var sterke da fylkesrådmannen la opp til å fjerne all støtte til Den kulturelle spaserstokken fra og med neste år. Eldrerådet i Sandnes kalte det et ran, og viste til at dette er penger som fylkeskommunen får fra staten i de årlige rammeoverføringene.

Dersom politikerne hadde støttet fylkesrådmannens forslag, ville fylkeskommunen ha spart om lag 2,5 millioner kroner årlig. Det ville i så fall halvert kulturtilbudet til folk over 70 år i hele Rogaland.

Det blir fortsatt kutt i støtten, men ikke så mye som foreslått. Partiene i posisjonen la fram sin innstilling til neste års budsjett i fylkesutvalget tirsdag.

– Vi har hatt et krevende arbeid med et stramt budsjett, men det har vært viktig å finne midler til «spaserstokken». Vi klarte ikke å legge tilbake hele kuttet på 2,4 millioner kroner, sier Inghild Vanglo (Ap). Hun er leder Leder regional-, kultur- og næringsutvalget i fylkeskommunen.