Dette var vel verdt ti karantenedager i Bjergstedparken

KONSERT: Suverent, skriver vår anmelder om torsdagens konsert med den tyske dirigenten Christian Reif og den amerikanske sopranen Julia Bullock som måtte i karantene før konserten.

Den tyske dirigenten Christian Reif og den amerikanske sopranen Julia Bullock bodde ti dager i karantene i det lille, hvite trehuset ved lekeplassen i Bjergsted før torsdagens konsert. Foto: Jon Ingemundsen

Eirik Lodén

Stavanger konserthus torsdag kveld: Tsjajkovskij: Romeo og Julie fantasi-ouverture. Barber: Knoxville Summer of 1915. Sjostakovitsj: Symfoni nr. 1. Dirigent: Christian Reif. Solist: Julia Bullock, sopran. Konsertmester: Francesco Ugolini. Stavanger Symfoniorkester.

Musikerekteparet Julia Bullock og Christian Reif finner åpenbart tonen både på og utenfor podiet: Det er ingen korona-avstand i musiseringen deres. Gjennom skiftende stemninger, fra forbudt forelskelse og barneuskyld til det fandenivoldske, fikk vi en oppvisning av kunstnerisk utenforskap som var mer enn bare innafor – den var suveren, ekstremt tydelig, både intim og kommuniserende.

Pjotr Iljitsj Tsjajkovskij tømte angivelig det sokratiske giftbegeret i form av et glass ukokt vann under en koleraepidemi senhøstes 1893. Var det i så fall i vanvare – eller planlagt risikoatferd som et slags passivt selvmord? Svaret får vi nok aldri, men mye tyder på at han var kjørt opp i et hjørne akkurat da og en skandaleboble var i ferd med å sprekke, relatert til hans homofile kjærlighetspraksis. Hvorom allting er, så var han en mester i å skildre vanskelig eller tragisk kjærlighet, i de store operaene, men også i et tidlig verk som fantasi-ouverturen ”Romeo og Julie”, som har beholdt sin ungdomsfriskhet til denne dag. Iallfall ett av temaene kan det vel fortsatt hende noen nynner for seg selv i dusjen, uten nødvendigvis å ha klart for seg at det er Tsjajkovskij. Uansett, de eksplosive kontrastene og den alltid klassisk turnerte emosjonaliteten i disse shakespearske musikktablåene har ikke løsnet det hår-reisende nakkegrepet eller sluppet evnen til å ta innvolls-innerslyng på publikum, romstere i hjertekamre og tårekanaler. Iallfall når det treffer så alt sitter, som det gjorde i kveld – lidenskapelig og rått, men med knivskarp presisjon i detaljene.

Med varm honning på stemmebåndet

Mellom to ruvende russere en avstikker til Amerika: Da Samuel Barber (1910-1981) skrev et av sine sentrale verk ”Knoxville Summer of 1915”, kunne han nok leve forholdsvis åpent i kunstnerkretser med sin mannlige kjæreste, komponisten Gian Carlo Menotti – men ikke uten potensielle omkostninger for rykte, status og karriere som offentlig person i McCarthy-æraens USA. Den lyriske sopranen Julia Bullock hadde varm honning på stemmebåndet da hun tok oss med til den nostalgiske sommeren 1915 og ”fortryllet trommehinnene våre” – for å parafrasere James Agees prosadikt som Barber har tonesatt, og som minner oss på hvordan det føles å være et barn som ligger på ryggen ute på en plen, med alle sanser og porer vidåpne for verden. Alt dette og mer til, også de litterære kvalitetene, fikk Bullock formidlet, i en følsom og rørende sangtolkning. Også de mest utsatte tonene i det høyeste registeret fikk en ekspressiv virkning, noe som ikke alltid skjer.

Kamerat Sjostakovitsj var ikke homo

Dmitrij Sjostakovitsj (1906-75) var ikke homofil, som de to forgjengerne på kveldens fint sammensatte program. Likevel levde han under samfunnsforhold som gjorde det uomgjengelig for ham å leve sitt sanne indre liv i det skjulte, henslepe de produktive manndomsårene sine som sliten, terrorisert trapesartist, med stram linedans i det sovjetiske statssirkuset. Hele femten symfonier ble det til slutt, av varierende gehalt og art, men han er en monolitt i moderne symfonisk repertoar, med sitt tvisynte Mona Lisa-halvsmil bak den tragisk-sarkastiske masken, som en Kafka modulert til musikk. Den bråmodne første symfonien skrev han som ung trollmann med Harry Potter-nerdeutseende i alderen mellom 17 og 19, i den optimistiske fasen før sirkuset mørknet, før Stalin strammet tøylene i manesjen og knallet med pisken i kulissene. Som rivalen Prokofjevs første er det en elektrisk eksplosjon av ungdommelig geni, ertelystent, impertinent, et kompakt sammenrullet pinnsvin av strittende pigger, men med en skap-senromantiker i magen.

Det er lett å både se og høre at Christian Reif brenner for Sjostakovitsj, ut fra den hypnotiske konsentrasjonen og den smittende energien han formet det hele med. Han er ganske enkelt utrolig god på å tegne musikken gestisk, med et begavet kroppsspråk, presise signaler, uten bare å ”dirigere for publikum”. Orkesteret vårt blir bare bedre og bedre, virker det som, nesten fra sesong til sesong, og Reif var mann for å lokke ut av dem både den mest perfekte samklang og virtuost solospill fra absolutt alle instrumentseksjoner.