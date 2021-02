Stødig fjerdeplate

Ganske god fjerdeplate fra produktive Kjell Reianes.

Kjell Reianes ga ut sitt første album som 62-åring. Nå er han 70 og gir ut plate nummer fire.

Leif Tore Lindø

Kjell Reianes: «Snart e det deg» (CMM)

Kjell Reianes (70) har vært produktiv etter at han forlot husbyggerbransjen og gikk all in i musikken. Av hans tre tidligere plater er en veldig god, en ganske god og en middels. På «Snart e det deg» er han tilbake på ganske god.

Det er en voksen mann som forteller om det som var, det som kommer, om folk og fe og om Livet, med stor L. Tekstene er nostalgiske, melankolske, varme og ettertenksomme.

«Snart e det deg» er et pent, behagelig visealbum som er fint laget, med masse flinke musikere blant troppene. En håndfull av sangene er også riktig fine, både som små fortellinger og som komposisjoner.

«Johnny» er en lett ompa-preget sang om å bli gammel og bestemme selv. «Karneval» er en søt, behagelig ballade, også den med en fin liten historie. Så har han også sluppet gjennom et par sanger som ikke gjør særlig avtrykk.

Vi setter et lite utropstegn bak navnet til barnebarnet Vera Ottesen (hvis far heter Janove) som er gjest på sjøvalsen «Fysstereisegutt». Mulig det er noe som ligger og vaker der.

Beste spor: «Johnny», «Karneval», «Fysstereisegutt».