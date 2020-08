Umulig å forestille seg bedre representanter

Bedre representanter for det klassiske musikklivets nåværende blomstring i Norden er det umulig å forestille seg. Vi er svineheldige som får det i fanget,

midt i Vågen, i disse tider.

Foto: Jarle Aasland

Eirik Lodén

Fakta KONSERT Skur 2

Fredag 7/8/20 kl. 13.00

John Dowland: Utvalgte stykker for gitar

Mario Castelnuovo-Tedesco: Fantasia, op. 145

Ludwig van Beethoven: Klavertrio, op. 1 nr. 3

Petter Richter, gitar

Johan Dalene, fiolin

Andreas Brantelid, cello

Christian Ihle Hadland, klaver Les mer

Petter Richter er en av våre fremste klassiske gitarister, med et stadig økende internasjonalt renommé. Repertoaret spenner over fire-femhundre år, og det fikk han vist på denne lunsjkonserten.

Han begynte solo med tre av de tvers igjennom magiske

stykkene av John Dowland som er skrevet for lutt, men som egner seg like godt for gitar – litt på samme måte som Bach sikkert ikke hadde takket nei til et moderne flygel (han rakk å høre en tidlig prototyp for pianoet, og likte det visstnok). Så langt historisk purisme, som stort sett er irrelevant for klassikere, som igjen vil si: Fortsatt Levende Kunst.

Petter Richter er en av våre fremste klassiske gitarister. Foto: Jarle Aasland

Dowland var Shakespeares jevnaldrende landsmann, og mens Shakespeare skrev sin Hamlet i London, satt Dowland kanskje på Hamlets slott i Helsingør og forlystet sin danske arbeidsgiver kong Christian 4., som han var ansatt som hoffmusiker hos i åtte år. Sannsynligvis var han innom Norge også, under en eller annen tilstelning. Men selv om det offisielle tonespråket på den tiden var mer internasjonalt enn senere, tror jeg det ikke er helt grunnløst at vi i dag mener å gjenkjenne en egen engelsk tone i akkurat dette repertoaret. Du ville uansett hørt en knappenål falle mens Richter trollbandt publikum på mesterlig vis med disse melankolske og meditative verkene. Det er nok ikke skrevet mye musikk for kombinasjonen gitar og piano, og det stykket av Mario Castelnuovo-Tedesco der Ihle Hadland joinet Richter er noe av en raritet. Den italienskfødte komponisten gjorde amerikaner av seg i etterkrigstiden, han skrev en drøss med filmmusikk for Hollywood, og var læreren til folk som André Previn og John Williams. Man merket den erfarne filmkomponistens klo i den stemningsfulle, lettflytende musikken, uten stor dybde, men sjarmfylt og med musikantiske muligheter for genuint samspill. Og Ihle Hadland visste å dempe det mektigere instrumentet ned til en lyttende samtalepartner for gitaren.

Så var vi igjen kommet til Beethoven og hans offisielle debutverk som komponist.

Visstnok mislikte mentoren Haydn denne siste av de tre klavertrioene i opuset, og det forteller oss nok bare det ikke overraskende faktum at dette var elevens mest karakteristiske og selvstendige arbeid inntil da. Hvor mange oppdragere – foreldre, lærere, redaktører, anmeldere – ønsker med hånden på hjertet at de unge skal distansere seg fra deres egne gamle idealer og verdier?

Med to Stradivarius-instrumenter til rådighet, for ikke å snakke om tre forbløffende begavelser, klarte ensemblet å trosse den noe tørre og harde akustikken i det ellers fine og lyse konsertlokalet Skur 2, med utsikt til bølgenes evig uforutsigbare rytme og linjespill – og det til de grader at det varmet hjertene med dyptgripende musikalsk drama og poesi. De to kunstneriske festivallederne, Andreas Brantelid og

