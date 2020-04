Banale koronarapportar

BOK: Eit sympatisk prosjekt er blitt ganske innhaldstomt.

Tom Hetland Kommentator, tidl. sjefredaktør i Aftenbladet

Paolo Giordano: I smittens tid. Rapport fra pandemiens frontlinje. Omsett frå italiensk av Aleksander Melli. 89 sider. Spartacus.

Den italienske romanforfattaren og fysikaren Paolo Giordano sit virusfast i Italia. I løpet av nokre få dagar i februar-mars skreiv han ei bok som i desse dagar kjem ut i 21 land. Delar av inntektene går til medisinsk forsking og helsearbeid i samband med covid-19-pandemien.

Eit slikt prosjekt, presentert som rapportar frå frontlinja i det hardt prøvde Italia, må ein i utgangspunktet ha både interesse og sympati for. Men også ei bok som dette må ha ei spesiell historie å fortelja. Det er fælt å seia det, men det har ikkje Paolo Giordano.

Rapportane i den korte boka er blassare og mindre innhaldsrike enn ein gjennomsnittleg journalistisk reportasje. I staden fyller Giordano sidene med eigne tankar og refleksjonar, som sjeldan løftar seg over det banale. Nokon kvar kan vel ha tenkt at «i smittens tid blir vi et fellesskap igjen» eller at «vår effektivitet er vår forbannelse». Men kva så? Forfattaren lar altfor ofte lesaren sitja igjen med strøtankar som ikkje blir førte til endes.

Giordano slo gjennom med romanen «Primtallenes forbannelse», og matematikken er utgangspunkt for fleire av kapitla. Om boka har eit snev av originalitet, er det her. Dei av oss som følgjer med i pandemiutviklinga på worldometers.info eller i Folkehelseinstituttet sine daglege rapportar, vil nok kjenna seg igjen i korleis tal brått er blitt viktige, men neppe oppleva større innsikt. Giordano har rett nok ein brukbar metafor når han samanliknar smittespreiinga med ei klinkekule som treffer to andre, og dei i sin tur fire og så vidare. Men lesaren vil sannsynlegvis bli meir opplyst av å høyra på Espen Rostrup Nakstad eller Hallvard Sandberg.

Paolo Giordano er sikkert i stand til å skriva ein framifrå roman om koronakrisa. Men då burde han ikkje hatt det så travelt med å publisera raske skisser og dagboksnotat. Han bed oss til slutt om å «bli kloke i hjertet». Vel og bra, men litt meir ettertanke kunne vore til god hjelp på vegen mot den klokskapen.