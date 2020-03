– 11–12–13–14 spillejobber bare forsvant

– Det forsvant mange måneders inntekt over natten. Det er surt, men så åpner det seg noen muligheter også, sier Hilde Selvikvåg om tilværelsen som koronafast artist.

Hilde Selvikvåg skulle starte vårturneen sin kommende fredag. Slik blir det ikke. Tirsdag kveld forsøker hun seg på en digital konsert. Den kan du se på Aftenbladet.no. Foto: Fredrik Refvem

Leif Tore Lindø Journalist

– Skal vi se ... 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12–13–14 ... ja, så har vi alle de andre jobbene som ikke har åpent billettsalg.

Hilde Selvikvåg teller opp de spillejobbene hun skulle hatt på sin vårturné. I april skulle det vært bånn gass med spilling, neon ganger flere jobber på én dag. Våren så rett og slett herlig travel ut før Norge ble stengt.

– Jeg har utsatt alt. Sånn måtte det bli. Jeg er veldig for denne store dugnaden. Den er så viktig. Men den får store følger for mange. For min del betyr den at ganske mange måneders inntekt forsvinner. Den tiden må jeg heller bruke på å skrive nye ting og jobbe med kunsten.

Selvikvåg har i likhet med mange andre artister og frilansere inntekter som er veldig konsentrert rundt enkelte perioder. En måned eller to kan være inntektsgrunnlaget for en halvår, kanskje opp mot et år for noen.

– Jeg bruker mye tid på å skrive, være i studio og jobbe med musikken. I sånne strekk kan det gå mer ut enn det kommer inn. Så har jeg perioder der jeg får gjort lite sånne ting, men er mye ute og spiller. Konserter er ikke bare for å tjene penger, men noe skal jo betale regningene, sier Selvikvåg.

Tvinges til å tenke nytt

Selvikvåg fikk i Statens kunstnerstipend i 2020. Dermed er hun sikret en inntekt på 276.000. Det gjør situasjonen litt lysere. Tirsdag kveld spiller hun på Tou Sessions, en konsert som også sendes på Aftenbladet.no. Her kan folk betale for konserten via vipps.

– Hvis det skal komme noe som helst positivt ut av denne situasjonen, så er det at vi blir tvunget til å tenke nytt. Tou Sessions er et eksempel på det. Jeg har lett for å krype inn i hiet mitt, men til og med jeg ser at nettet åpner for å gjøre veldig mye. Både artistene og arrangørene tvinges til å tenke nytt. Vi har ikke noe valg.

Selvikvåg har noen ideer om hva hun skal gjøre av koronatilpasninger. Hun forteller også at det kommer henvendelser fra ulike kanaler og arrangører på nettet om å strømme konserter. Foreløpig har hun bare sagt ja til Tou Sessions.

Og tirsdag kveld skal hun altså ha noe som i alle fall minner sterkt om en vanlig konsert.

– Jeg er overraskende spent og nervøs for dette. Ikke den vanlige kontakten med publikum. Ingen direkte respons. Jeg gleder meg, men jeg må øve litt ekstra kjenner jeg.

Betalingsvilje på nett

Bergens Tidende skrev forrige uke om artisten Bjørn Tomren som sammen med samboeren Åse Britt Jakobsen fikk inn 70.000 på en nettkonsert. Erlend Ropstad samlet inn over 118.000 kroner. Kristian Kristensen spilt inn 200.000 på en konsert som ifølge VG samlet cirka 3000 seere. Dette er neppe representativt, selv om det akkurat nå er en vilje hos publikum til å betale for sendinger de kan se gratis.

– Folk betaler. Om det er mye eller lite, aner vi ikke noe om, sier Johan Kristian Berntsen i Tou Sessions.

Lørdag sendte Tou Sessions konsert med Skambankt. Denne samlet i overkant av 4000 seere på Facebook. Konserten ble også vist på Aftenbladet.no. Mellom 7000 og 8000 så sendingen her, altså rundt 12.000 seere til sammen. Tou Sessions ønsker ikke å gå i detalj om økonomien, men Berntsen sier følgende om situasjonen akkurat nå:

– Nå kan vi dekke det vi har av kostnader. Vi gjør dette fordi vi elsker musikk, og foreløpig er dette et pro bono-prosjekt i musikkens tjeneste.

Skambankt-gitarist Hans Egil Løe Abelsnes sier dette om opplevelsen:

– En god konsert er for meg interaksjon mellom band og publikum. Det er ofte der magien skapes. Tar en bort dette leddet, blir det jo ekstremt vanskelig å vite om det men gjør settes pris på eller ikke. Det var bare å kjøre på og gjøre det beste utav det. Men jeg følte jeg famlet litt i blinde en stund.

Over 130.000 i kollekt

Lørdag sendte Aftenbladet Gospel Church fra St. Petri. Og denne ble sendt på Facebook. Seertallet her lå også her på opp mot anslagsvis 12.000 mens sendingen pågikk. Under denne seansen ble det tatt opp kollekt – også det på vipps – til Stavanger Gospel Companys prosjekt i Sør-Afrika. Koret har forpliktet seg til å betale lønnen til sju hjemmesykepleiere som jobber for den ideelle organisasjonen Thembalitsha. De betjener rundt 350 pasienter, og alle inntekter fra søndagen går til dem.

– Per nå er det kommet inn drøyt 130.000 kroner. Det er helt fantastisk. Vi er nesten litt sjokkerte, og veldig takknemlige for alle som bidrar, sier dirigent Aril Schøld.

Tou Sessions-konserten til Hilde Selvikvåg kan du se på Tou Sessions Facebook-side og på Aftenbladet.no tirsdag 31. mars klokken 21.00.