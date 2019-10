Fryktelig, kjedelig Addams-familie

Familien Addams

Sjanger: Animasjon / Familiefilm. Norske stemmer: Jan Gunnar Røise, Cathrine Bang Norum, Mathilda Gressberg, Elisabeth Moberg. Regi: Greg Tiernan, Conrad Vernon. USA, 2019. Lengde: 1 t. 26 min. Aldersgrense: 6 år.

Har du også et nostalgisk forhold til den nydelige Addams-gjengen fra 1991-filmen, med Anjelica Huston og Raul Julia som de romantiske familieoverhodene? I så fall er det bare å la alt håp fare, om du hadde forestilt det at du skulle gjenoppleve noe av denne stemningen i den nye animasjonsfilmen om den eksentriske familien.

Nå skal det selvsagt tilføyes at familien Addams er langt eldre enn 29 år, og at den opprinnelig oppsto i tegneserieformat allerede i 1938. Figurene i årets film ligner i stor grad på de eldste tegningene.

Men det hjelper dessverre ikke. Greg Tiernans og Conrad Vernons film er så fantasiløs og lite morsom at man kan bli helt matt over hvor lite de har klart å gjøre ut av et ganske godt utgangspunkt.

Historien er omtrent denne: Ekteparet Addams ramler over det herlige, nifse huset sitt, flytter inn, stifter familie, har det akkurat så mørkt og trist som de foretrekker. Men en fæl, pastellkledd dame med bergensdialekt planlegger et stort boligprosjekt rett i nærheten, og synes huset til Addams er stygt, derfor vil hun pusse det opp. Og hun er skikkelig bekymret for byens anseelse når det viser seg at den svartkledde familien venter besøk av en hel haug slektninger. Dette krydres med passelige mengder slapp slapstick-humor og noen bihistorier om ungdommer som oppfører seg slik ungdommer pleier. Alvorlig talt, var det virkelig ingen som klarte å komme med noen bedre enn dette når de først skulle gi denne gjengen nytt liv?

«Familien Addams» framstår mest av alt som en usedvanlig likegyldig sammenskrudd fattigmannsversjon av «Hotel Transylvania»-filmene, uten sjarm og humor det går an å le av. Man kunne nesten tro at det hastet så mye med å få den ferdig til Halloween at det gikk på bekostning av, vel, absolutt alt. Vis ungene de gamle filmene heller, der er det i det minste noen festlige historier og karakterer som ikke bare er irriterende.