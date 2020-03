Svart soulsanger finner countryrøttene

Soul og country smelter sammen i såre sanger om kjærlighet.

Swamp Dogg er 77 år gamle Jerry Williams fra Virginia. Foto: David McMurry

Geir Flatøe Journalist

Swamp Dogg: «Sorry you couldn't make it» (Joyful Noise/Playground)

Jerry Williams opptrådte med country da han var seks år gammel. Det er 71 år siden. Siden ga psykedelisk soul ham navnet Swamp Dogg, selv om han mener at det fortsatt er country hvis du plukker vekk staffasjen.

For to år siden brakte albumet «Love, loss, and Auto-tune» sangeren fra 70-tallet fram i lyset igjen, med Ryan Olson fra Poliça som produsent og bidrag fra Justin Vernon. Disse er også med på oppfølgeren som åpner med flotte «Sleeping without you is a dragg», der Channy Leaneagh (Poliça) og Jenny Lewis korer.

Williams overlater det meste til det 14 mann sterke bandet og ønsker samtidig å avdekke countryrøttene. Countrysoulen ligner lite på forrige album, men lever sitt eget liv. Den slitte soulstemmen skinner i nedstrippede låter, mens selveste John Prine er duettpartner på to herlige kutt.

Gjennomført deilig, det hele.

Beste spor: «Sleeping without you is a dragg», «Memories», «I’d rather be your used to be», «Billy», «Please let me go round again».