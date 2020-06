Menneskelege samtalar på internett blir film

Siri Bråtveit er ei av 21 heldige filmskaparar som får støtte frå filmsenteret Filmkraft til å sleppa kreativiteten laus. Ho har funne inspirasjon i menneskelege samtalar på internett.

Illustrasjonsbilete. Foto: Ntb scanpix/Shutterstock

Toralf Larsen Vallestad Journalist

Etter styremøte 3.juni har 21 heldige filmskaparar har fått støtte av Filmkraft filmsenteret i Rogaland. Dette er andre tildelingsrunde i år. Støtta er til for å hjelpa dei med både utvikling og produksjon av kortfilmar og dokumentarar.

Dei gode samtalane

Ei av dei som har fått støtte er Siri Bråtveit. Ho jobbar med utviklinga av ein film som heiter «kan noen fortelle meg at alt blir bra». Filmen tek utgangspunkt i samtalar me har på nettforum. Dei samtalane som me kanskje deler med andre på nettet, men gjerne ikkje seier direkte til kvarandre andlet til andlet. Likevel skal denne filmen handla om dei gode samtalane, og ikkje trolling.

– Eigentleg ligg forkuset meir på omtanke. Folk er veldig flotte på nett òg, seier ho.

For å skapa manuset seier Bråtveit at det har gått mange timar på kvinneguiden.no. Ho fortel at det er eit veldig ope nettforum med mykje høgde under taket.

Frie tyglar for kreativitet

Talet på filmar som har fått innvilga tilskot er 21. Den totale summen på utdelte kroner er heile 3.845 .12. Prosjekta handlar om alt frå familierelasjonar til korleis koronapandemien påverkar oss til Slaga i Hafrsfjord.

Her er ei komplett liste med alle dei 21 prosjekta som har fått støtte med ei beskriving frå Filmkraft:

2020 – 1059 GLOBUS

kroner: 500 000

Søknadstype: Produksjon

Søker: CHEZVILLE AS

Produsent: Gary Cranner

Manus: Johan Kaos Nåden Dyrstad

Regi: Johan Kaos Nåden Dyrstad

Format: Kort fiksjon

Om prosjektet: 10 år gamle Robin står midt i foreldrenes skilsmisse. På flukt fra problemene, oppdager hun en liten planet svevende i skogen. Det viser seg at planeten trenger hjelp, så Robin bestemmer seg for å ta seg av den, og dermed starter en kjedereaksjon av hendelser som får konsekvenser for Robin og hennes familie.

2020 – 1104 BEATEN TRACK

kroner: 470 000

Søknadstype: Produksjon

Søker: GOFILM AS

Produsent: Lina Helvik

Manus: Emilie Hetland

Regi: Alexander Gudmestad

Format: Kort fiksjon

Om prosjektet: Beaten Track er et kammerspill i fjellet: et nærstudie av kjærlighetsforholds delikate balanse som utspiller seg i den norske fjellheimen. Det irske paret Andie og Sean er på romantisk fjellferie i Norge, men etter at Andie med et uhell ødelegger Seans planlagte frieri begynner forholdet å skjære seg. Det som følger er en sommerfugleffekt av dårlige valg som setter kjærligheten og livet på spill.

2020 – 1110 STORM PÅ STAD

kroner: 150 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: FILM OG FOTO DESIGN AS

Produsent: Helge Hundeide

Manus: Helge Hundeide

Regi: Helge Hundeide

Format: Dokumentar

Om prosjektet: “Storm på Stad” er en dokumentar som setter et kritisk søkelys på utbygging av vindkraft i distrikts-Norge. I ly av unntakstilstanden som nå råder i Norge (mars 2020) får kraftindustrien dispensasjon til å flytte utenlandske arbeider over landegrensen, siden det defineres som kritisk infrastruktur. Politiske vedtak gjennomføres i ly av krisen og prosjekt settes i gang mens folk er opptatt krisen.

2020 – 1115 SLAGENE I HAFRSFJORD

kroner: 150 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: VINTERFILM AS

Produsent: Rune Sørensen

Samprodusent: Stein Johnsen, DOGTV

Manus: Svein Molaug

Regi: Svein Molaug

Format: Dokumentar

Om prosjektet: Slagene i Hafrsfjord står sentralt i Norges historie, og regnes som det avgjørende slaget i Harald Hårfagres samling av Norge. Men ingen vet sikkert hva som egentlig skjedde, eller om slaget faktisk fant sted. Ved bruk av teknologi fra oljeindustrien er det gjort funn som gjør at vi bokstavelig talt kan komme til bunns i historien om Norges opprinnelse. Kanskje må historien skrives om?

2020 – 1116 PIRAYA 2020-2

kroner: 250 000

Søknadstype: Produksjon

Søker: PIRAYA FILM AS

Produsent: Torstein Grude

Manus: Andrei Nekrasov, Torstein Grude

Regi: Andrei Nekrasov

Format: Dokumentar

Om prosjektet: Piraya 2020-2

2020 – 1117 PIRAYA 2020-6

kroner: 200 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: PIRAYA FILM AS

Produsent: Torstein Grude

Samprodusent: Sérgio De Carvalho

Manus: Torstein Grude

Regi: Torstein Grude

Format: Dokumentar

Om prosjektet: Piraya 2020-6

2020 – 1119 KUNST OG NATUR

kroner: 150 000

Søknadstype: Produksjon

Søker: SCREEN STORY FILM OG TV AS

Produsent: Thorvald Nilsen

Samprodusent: Anders Hereid

Regi: Stian Servoss

Format: Dokumentar

Om prosjektet: Våren 2020 stengte hele Norge ned. Vi ble tvunget til å sitte inne og til å begrense vår sosiale kontakter. Vi så på filmer, serier, gamet, spilte spill og lyttet til musikk. Vi ble trukket mot kunsten! Samtidig ble flukten fra isolasjonen essensielt. Vi søkte ut i naturen. Hvorfor søker vi mot kunst og natur? Hvorfor trenger vi det? Og hva er det som knytter kunsten og naturen sammen?

2020 – 1123 SAKTE MOT VEST

kroner: 150 000

Søknadstype: Manusutvikling

Søker: CHEZVILLE AS

Produsent: Gary Cranner

Manus: Nina Ellen ødegård

Regi: Silje Salomonsen

Format: Lang fiksjon

Om prosjektet: Fortellinger fra et annet Norge.

2020 – 1021 DET EG ELSKE

kroner: 50 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: FAKKELFILM AS

Produsent: Odveig Klyve

manus: Odveig Klyve

Regi: Odveig Klyve

Format: Dokumentar

Om prosjektet: Viljar er 9 år og likar godt å spela dataspel, eller å sparka fotball i gata. Men det er ein ting han elskar over alt. Dette er noko han ikkje snakkar om til alle. Men han deler gjerne med den som vil lytta.

2020 – 1023 STEIN TRE BRØD

kroner: 90 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: FAKKELFILM AS

Produsent: Odveig Klyve

manus: Odveig Klyve

Regi: Odveig Klyve

Format: Dokumentar

Om prosjektet: STEIN, TRE, BRØD er tre poetiske kortdokumentarar (10 m. x 3) om menneske som utfører eldgamle handverk med kjærleik og kunnskap. Muraren, snikkaren og bakaren er basisyrke som no møter sterke krav om effektivisering og konkurranse frå masseproduksjon. Filmane vil følgja prosessen frå råmateriale til ferdig produkt tett. Kva skal til for å laga ein vakker mur, eit godt bord, eit velsmakande brød?

2020 – 1025 LØS TANN

kroner: 30 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: THE WALTERS PRODUCTION

Produsent: Kristian B. Walters

manus: Kristian B. Walters

Regi: Kristian B. Walters

Format: Kort fiksjon

Om prosjektet: Storm er seks år og vil virkelig ha en stor rød brannbil. Han er villig til å gjøre hva som helst for å skaffe seg lekebilen, til og med å lure tannfeen på grusomt vis.

2020 – 1026 SAMEASPIRANTEN

kroner: 90 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: VOSS MEDIA AS

Produsent: Anders Kråkevik

Samprodusent: Gary Cranner, CHEZVILLE AS

manus: Anders Kråkevik

Regi: Anders Kråkevik

Format: Dokumentar

Om prosjektet: SAMEASPIRANTEN er en dokumentarserie i fire deler der vi gjennom å være med på Anders Kråkeviks besøk hos samefolket får en dypere innsikt i deres kultur, historie og karakter. I serien blir det fokusert på det spesielle forholdet som utvikler seg mellom samefar og Anders Kråkevik.

2020 – 1027 NOKASH

kroner: 100 000

Søknadstype: Manusutvikling

Søker: FILMHIMMELEN 1 AS

Produsent: Bjørn Eivind Aarskog

manus: Christer Aanestad / Bjørn Eivind Aarskog

Regi: Bjørn Eivind Aarskog

Format: Lang fiksjon

Om prosjektet: På toppen av et av verdens mest besøkte fjell, oppdager tre venner at de har forvekslet til seg en ryggsekk full av penger. De jaktes over fjellet, samtidig som deres paranoia og grådighet utfordres—livet blir aldri det samme.

2020 – 1031 NIGHTINGALE

kroner: 100 000

Søknadstype: Manusutvikling

Søker: INCITUS AS

Produsent: Jarle Bjørknes

manus: Scott Fivelson

Format: Lang fiksjon

Om prosjektet: Når en skuespiller fra Hollywoods gullalder kommer tilbake fra tjeneste i andre verdenskrig, etter å ha avslørt hemmeligheter til japanerne i en fangeleir, finner han seg trukket inn i et nett av intriger i 1946 Los Angeles, som fraksjoner prøver å manipulere ham basert på oppfatningen av at han er en mann som kan påvirkes til å snakke.

2020 – 1033 NOWHERE

kroner: 80 000

Søknadstype: Produksjon

Søker: TALLFILM AS

Produsent: Siw Angell-Olsen

Regi: Kjetil Alexander Gudmestad

Format: Kort fiksjon

Om prosjektet: Nowhere er en musikkvideo i kunstform til Past Present & Tortusas sang fra albumet Eternal Return. Nowhere utforsker symbiosen mellom menneske og natur, og legger vekt på hvordan vi skamløst utnytter naturens ressurser til finansiell, materiell og åndelig fortjeneste.

2020 – 1055 BIENES KAMP

kroner: 60 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: TEMPO FILM AS

Produsent: Arne Gunnar Olsen

manus: Arne Gunnar Olsen

Regi: Arne Gunnar Olsen

Format: Dokumentar

Om prosjektet: "Bienes kamp" er en annerledes miljøfilm. Vi blir kjent med en eldre mann som har vært birøkter siden ti års alderen. Han har vært vitne til at honningproduksjonen har gått nedover og han er bekymret. Filmen vil være en visuell reise i bienes produksjon av honning i 2020 og en refleksjon av at menneskene skaper problemer for seg selv ved å ikke respektere naturens sårbarhet.

2020 – 1072 MINE TO GUTTER

kroner: 25 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: MADS ERIKSEN FORFATTER

manus: Mads Eriksen

Regi: Mads Eriksen

Format: Kort fiksjon

Om prosjektet: "Mine to gutter" er en psykologisk thriller. En mor er fanget i et hus sammen med to små gutter som begynner å vise alarmerende oppførsel.

2020 – 1043 KAN NOEN FORTELLE MEG AT ALT BLIR BRA

kroner: 30 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: ALDELES AS

Produsent: Turid Rogne

manus: Siri Bråtveit

Regi: Siri Bråtveit

Format: Kort fiksjon

Om prosjektet: Kan noen fortelle meg at alt blir bra er ein humoristisk og rørande hybridfilm som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis vi snakkar med kvarandre på nettet, og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse som kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar.

2020 – 1112 HORMONENES FLUKT

kroner: 100 000

Søknadstype: Produksjon

Søker: INCITUS AS

Produsent: Jarle Bjørknes

manus: Anne Haugsgjerd

Regi: Anne Haugsgjerd

Format: Dokumentar

Om prosjektet: Når du er gammel, ligger årene utenpå. Alt kommer opp til overflaten.

2020 – 1113 WILLIAM HEIMDAL

kroner: 75 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: SCREEN STORY FILM OG TV AS

Produsent: Thorvald Nilsen

Regi: Emily Louisa Millan Eide

Format: Dokumentar

Om prosjektet: William Heimdal er ein av dei mest lovande unge målarane vi har i Noreg, og han ønskjer å meistre måleteknikken som han lærer frå dei figurative meistrane. Men han føler seg misforstått av samfunnet, og skulle helst ha levd i ei anna tid. Då menn var menn, kvinner var kvinner og det klassiske måleriet vart respektert. Og kvifor vert han kalla kompleks når det er alle andre som er kompliserte?

2020 – 1122 PIRAYA 2019-3

kroner: 100 000

Søknadstype: Utvikling

Søker: PIRAYA FILM AS

Produsent: Bjarte M. Tveit

manus: Ola Waagen

Regi: Ola Waagen

Format: Dokumentar

Om prosjektet: "Piraya 2019-3"