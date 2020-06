Rita Eriksen krever erstatning etter juleturné som ikke ble noe av

Rita Eriksen fra Sola har gått til sak med krav om erstatning for tapt inntekt etter at en planlagt juleturné ikke ble noe av. Det er VG som melder dette.

Rita Eriksen har hatt julekonserter i mange år, her fra Sandnes kulturhus i 2009. Foto: Knut S. Vindfallet

Rita Eriksen, som vant Stjernekamp i 2012 og er kjent blant annet for musikalsk samarbeid med broren Frank Eriksen, har flere år vært involvert i juleturneer. Sommeren 2018 planla hun og Anita Skorgan en juleturné for året etter, men våren 2019 trakk Anita Skorgan seg, skriver VG.

Denne uken behandler Oslo tingrett søksmålet der Rita Eriksen krever erstatning for tapt inntekt fra produksjonsselskapet Over Norge AS. Eriksen anslår tapet til å være på mellom 500.000 og 600.000 kroner, men vil at retten skal vurdere hvor mye hun har krav på – hvis hun får medhold i saken. Da prosjektet strandet, var det for sent å involvere seg i andre, større julekonsertprosjekter, hevder Eriksen. Hun har gjennomført enkelte julekonserter med Dag Sindre Vagle.

– Vi mener at dette kravet er urettferdig, sier Over Norges advokat Tony A. Vangen til VG. Han mener at en innledende e-post ikke kan betraktes som en kontrakt. En del av striden dreier seg ifølge VG om Rita Eriksens helsetilstand Skorgan trakk seg. Denne delen av saken er av retten unntatt offentlighet.

Eriksen og hennes advokat mener at dette ikke ga Over Norge grunn til å avlyse turneen. Verken Eriksen eller hennes advokat uttalelser seg om saken i VG. Det gjør heller ikke Anita Skorgan, som sammen med Inger Lise Rypdal, er innkalt som vitne.