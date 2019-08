Lyden av russisk kaviar

1 2 3 4 5 6

Hanna Stoltenberg: Nada. Roman. 174 sider. Gyldendal.

Det finnes to typer mennesker, heter det et sted i Hanna Stoltenbergs (f. 1989) gode debutroman: «De som tisser med kranen på, og de som tisser med døren åpen».

Romanens Karin tilhører nok sistnevnte kategori. Hun er femtitre år og daglig leder i en gullsmedforretning, men «i den grad hun så for seg en karriere, var det ikke denne». Hun røyker litt for mye og drikker litt for ofte, omgås stort sett bare menn hun møter på bar eller på nettet, ignorerer alle helseråd og tar stort sett dårlige valg, og har bare sporadisk kontakt med datteren Helene, som visstnok var et arbeidsuhell, er sunnheten selv og har alt på stell.

Men Endre (!), Helenes ynkelige fjomp av en juristektemann, har «beveget av tanken på renselse» hatt seg med et rødhåret bombenedslag av en yogalærer under en meditasjons- og velværereise (!) til Stockholm, dit han drar hvert år «for å rense kroppen for giftig påvirkning», og dermed forrykket selve den kosmiske orden i den skjønne Helenes liv. Mor og datter havner således i London, fordi Helene «har behov for å tilbringe tid sammen med noen som hun ikke må bekymre seg for hva tenker».

Dette er fremragende skildret. I stedet for å bringe dem nærmere hverandre, viser Stoltenberg gjennom pinlige dialoger og ulike situasjoner, ikke minst gjennom den profesjonelle shoppinghjelpen Rosie, hvilken håpløs mor Karin egentlig har vært. Stoltenberg utfyller portrettet av henne med tilbakeblikk på den tiden da de var en lykkelig liten familie på biltur gjennom Tyskland, og viser den hun er i lys av den hun gjennom årenes løp og livets trinn og feiltrinn har blitt til.

Mange av disse tilbakeblikkene er i seg selv som flotte kortromaner, fortalt i et korthugd, presist og uparfymert språk. Overbevisende er også den syrlig-satiriske snerten i skildringen av den etter alt å dømme uoverstigelige generasjonskløften mellom mor og datter, og det man noe vagt kanskje kan kalle «tidsånden».

Romanen har slik blitt en fin, om enn mollstemt bok om selvransakelse, selvforakt og selvbedrag, meditasjonsleirer, vegetarianere og fleksitarianere, familielivets ayatollaer og «kropper som svaier svakt, som undervannsplanter». Livet er et slit og det er visst ikke så mye å glede seg over. Og man er heldig om man noen gang får høre «lyden av kaviar mot skallfasetter», som Karin og Helene gjør det i London.