Stavanger Symfoniorkester, Andsnes og Dybdahl nominert til Grammy

Symfoniorkesteret opplyser om dette i en pressemelding onsdag kveld.

- En fantastisk nyhet og anerkjennelse for et strålende prosjekt. Vi er svært stolte, sier administrerende direktør i SSO, Morten Warland.

Symphonic Dances er skrevet av Gisle Kverndokk for Stavanger Symfoniorkester i anledning Grunnlovsjubileet 2014, med støtte fra Kulturrådet, og ble urfremført i Stavanger konserthus 30. april 2014.

Symphonic Dances ble spilt inn i Fartein Valen i Stavanger konserthus av Grammy-vinner Jim Anderson med produsent Ulrike Schwarz, som har vært ansvarlig for flere Grammy-nominerte produksjoner. Opptaket ble ferdigstilt på Skywalker Sound i Nord-California og mastret av Robert C. (Bob) Ludwig of Gateway Mastering, Portland, Maine.

Albumet ble utgitt på SSO Recordings 5. oktober 2018.

Stavanger Symfoniorkester var i 2019 Spellemannsnominert i kategorien «Klassisk» med Symphonic Dances og Gisle Kverndokk mottok Musikkforleggerprisen i klassen Årets opphaver - Klassisk/Samtidsmusikk for verket.

Albumet fikk terningkast seks av vår anmelder Arnfinn Bø-Rygg.

Andsnes' nummer 10

I kategorien beste klassiske solo-vokal-album, konkurrerer albumet «Schumann: Liederkreis Op. 24, Kerner Lieder Op. 24» med den tyske tenoren Matthias Goerne – og den norske pianisten Leif Ove Andsnes (49). Det er tiende gang Andsnes er nominert. Thomas Dybdahl er indirekte representert i produksjonskategorien ikke-klassisk mastring, melder VG: Det er hans lydteknikere Tchad Blake, Adam Greenspan og Rodney Shearer som er nominert for arbeidet med Dybdahls 2018-album «All These Things». Grammy-prisene deles ut 26. januar 2020.

Thomas Dybdahl på tur til Los Angeles

Nytt verk inspirert av innvandreres musikk

Her er alle de nominerte