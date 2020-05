Laget gjenbruksbunad av kaffeposer til 17. mai

– Vi er veldig glade i kaffe her i huset, sier bunadskreatør Victoria Haugen Kristoffersen.

Victoria Haugen Kristoffersen er klar for 17. mai i sin egendesignede bunad. Foto: Dan Kristoffersen

Enkelte tradisjoner påvirkes ikke nevneverdig av koronasituasjonen. Den store bunadsdiskusjonen er trolig en av dem.

For er fantasibunad egentlig bunad? Og hvilken bunad er den aller fineste?

Victoria Haugen Kristoffersen presenterer sitt eget bidrag: kaffebunad.

Dette er utgangspunktet for bunaden. Foto: Victoria Haugen Kristoffersen

Spart på kaffeposer siden jul

– Vi er veldig glad i kaffe her i huset, og før jul hadde jeg spart på kaffeposer for å lage noen handlebager. Så fikk jeg lyst til å lage en kaffebunad, forteller Kristoffersen.

Ideen kom fra et Norge Rundt-innslag om noen damer som laget bunad av plast. For en uke siden satte hun i gang med monteringen.

– Ideer til hvordan den skulle se ut og hvilke detaljer jeg skulle bruke, dukket opp underveis i prosessen, sier Kristoffersen.

Hermetikk utgjør sølvet i kaffebunaden. Foto: Victoria Haugen Kristoffersen

Som lærervikar har hun hatt ekstra god tid etter at skolene stengte.

– Men jeg ville uansett brukt tid på dette prosjektet, for det har vært så moro, sier hun.

I tillegg til kaffen har hun en forkjærlighet for bunader.

– De er bare så fine å se på! Det er det estetiske, det tradisjonelle og hvordan de varierer fra sted til sted, sier Kristoffersen.

Nå er også bunaden klar til bruk og vinking fra balkongen på 17. mai.

– Jeg fant etter hvert ut at jeg ikke hadde nok kaffeposer til å lage stakken, så den ble laget av søppelsekker. Men resten er hovedsakelig tomme kaffeposer, sier Kristoffersen.

Vesten er Evergood-rød, med kantebånd i Coop-blått. Forkleet er laget av lyseblå kaffeposer fra Rema 1000s eget merke, med detaljer fra Evergood og Starbucks.

Teip holder bunaden sammen. Foto: Victoria Haugen Kristoffersen

«Sølvet» består stort sett av hermetikkboksringer og hjertesøljen er opprinnelig et maisbokslokk. Vesken er ganske enkelt den grønne juleblandingsposen fra Evergood.

Det er lite bunadssøm å spore her, men store mengder stifter og pakketeip holder det hele sammen.

Hun tror ikke det vil føre til reaksjoner fra bunadspolitiet.

– Nei, det tror jeg ikke. Den er jo tross alt noe eget, en kaffebunad laget av gjenbruk, så det blir nok vanskelig å påpeke at noe skulle vært annerledes på den. Det er nok heller en reklame for at bunad er topp, sier hun.

Vesten er Evergood-rød med Coop-blå detaljer. Foto: Victoria Haugen Kristoffersen

Søppelbunad fra NTNU

– Jeg har aldri sett maken, ler Unni Kvam da hun får se kaffebunaden. Hun er historiker, forfatter og produsent av podkasten Bunadspodden.

Kvam startet podkasten fordi hun ville snakke om noe annet enn strenge regler for bunadssko og om det er lov å bruke solbriller eller ikke. En episode handler for eksempel om folkedrakter i Melodi Grand Prix

– Og vi har snakket om bunaden som aktivistplagg, som å skape oppmerksomhet rundt gjenbruk, forteller Kvam.

Nylig var det en episode om en annen søppelbunad. Den er laget av Ragne V. Stauri som et studentprosjekt ved NTNU. Vesten er av avkapp i et tremateriale som arkitekturstudentene lager modeller av. Stakken er sydd sammen av stoff fra kasserte kontorstoler.

Pimp din bunad

For selv om bunad kanskje er det mest tradisjonelle plagget man kan ha på seg, er den i utvikling.

– Bunader har til enhver tid blitt skapt, formet og utviklet. Det er rundt 450 som offisielt regnes som bunader, men det finnes flere ulike bunadsidealer, forteller Kvam.

Noen har et tradisjonelt ideal med ullbroderi på ullstoff. Noen er rekonstruert etter historiske kilder. Og noen folkedrakter har alternative sammensetninger.

– Beltestakken er det beste eksempelet på det, her kan man velge mellom skjorter, farger og tilbehør. Det er antagelig derfor den er blitt så populær. Du kan «pimpe» bunaden til din helt egen variant, og det synes folk er gøy.

– Hvilken er den mest spesielle bunaden du har sett?

– Den er nok fremdeles på fantasistadiet. I episoden med søppelbunaden snakker vi om at kanskje vi burde lage en bunad som handler om matkasting. Med Lady Gagas «kjøttkjole» som inspirasjon, kanskje! Men da vil vi trenge et stort kjølelager, ler Kvam.