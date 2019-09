Hyller Petty og Shane med Lucinda Williams som produsent

1 2 3 4 5 6

Jesse Malin: «Sunset kids» (Wicked Cool/Border)

Jesse Malin hadde en brakdebut med «The fine art of self destruction» i 2002. Han spilte pønk i New York, men kompisen Ryan Adams overtalte ham til å prøve noe annet.

«Det er ikke sikkert Jesse Malin noen gang er i stand til å følge opp denne platen», skrev undertegnede den gang. Det stemmer dessverre så langt, selv om han har hatt fine øyeblikk. Store navn har bidratt underveis, og denne gang er det Lucinda Williams som trår til som produsent.

Malin åpner med tøft med Lou Reed-snakking i «Meet me at the end of the world again», der Joseph Arthur korer. Williams har vært med å skrive countrymelankolske «Room 13», og Billie Joe Armstrong fra Green Day har lagd melodien til energiske «Strangers and thieves».

«Shining down» hyller avdøde Tom Petty, mens «Shane» er om forbildet Shane MacGowan i The Pogues som mot alle odds har klart å bli 61.

Det er mye bra her, men 14 kutt gir rom til en del likegyldig.

Beste spor: «Meet me at the end of the world again», «Room 13», «Shane», «Strangers and thieves».