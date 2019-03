Skitten, blodig og fascinerende western

1 2 3 4 5 6

The Sisters Brothers

Sjanger: Western

Skuespillere: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed.

Regi: Jacques Audiard

Frankrike, 2018

Lengde: 2 t. 1 min.

Grådigheten og fornuften er to størrelser som ikke nødvendigvis snakker så godt sammen. De to brødrene Charlie (Joaquin Phoenix) og Eli Sisters (John C. Reilly) er på sett og vis representanter for hver av disse. Det vil si: På utsiden er det tilsynelatende slik at grådigheten har gått seirende ut i begges personligheter. Vi befinner oss midt på 1800-tallet i det ville vesten, og dette radarparet jobber for en kommandant som ønsker ulike personer likvidert og/eller levert. Brødrene er dyktige i jobben og tilsvarende beryktet. Men gjennom samtalene dem imellom kommer snart kontrastene fram. Charlie er den skyteglade, samvittighetsløse drukkenbolten, som verken ønsker eller klarer å se noe alternativ til det livet de lever. Eli på sin side er en slags fornuftens røst, som maner til moderasjon og forstår hva statistikken viser for menn som dem.

Det viser seg snart at det er mange som har et langt tettere forhold til egen lommebok enn til lojalitet. Det fører etter hvert til at brødrene Sisters slår seg sammen med mannen de i utgangspunktet jaget, motivert av en kombinasjon av griskhet og nød. Det blir starten på en uunngåelig ferd nedover, selv om dette nye samarbeidet byr på både naivistisk fremtidshåp og utsikter til stor rikdom.

I «The Sisters Brothers» viser regissør Jacques Adiard fram det amerikanske gullrushet fra sin aller skitneste, blodigste side. Filmen byr på storslagne bilder fra villmarken og livet der, men først og fremst er den et tankevekkende portrett av to brødre som ikke hadde de beste kortene på hånden, men som midlertidig klarte å snu spillet.