Og der kom Billy flygende

Denne forestillingen har to store gutteroller; den som Billy, og den som kameraten Michael. Det har vært særdeles vanskelig, nesten umulig, å finne til sammen fire gutter i alderen 11 til 14 år som var flinke nok til å både spille teater, synge, steppe og danse klassisk ballett til disse viktige rollene.

Egentlig var premieren til Billy Elliot lagt til januar i fjor, men musikalen ble utsatt ett år nettopp på grunn av guttene. Løsningen ble en egen Billy-skole i Oslo, fordi der ikke var nok kandidater i Sandnes-Stavanger. Der gikk både 13 år gamle Eric Backstrøm, den ene av de to unge Billy-ene, og 12-åringen Markus Rosså, som er Michael sammen med ham.

Eric er fra Oslo, Markus fra Sarpsborg, men nå for tiden bor de i Sandnes og går også på skole her. Mor og far skifter om å være sammen med Eric, mens farmor er med Markus.

Jonas Haarr Friestad

Fakta: Om musikalen Premiere i Sandnes kulturhus onsdag 24.januar, spilles til og med 11.februar. Varer: ca. tre timer, inklusive pause. Anbefalt aldersgrense: 9 år. Billy: Eric Backstrøm og Jesper Leporanta. Michael: Markus Rosså og William Torgauten.

Det røde laget

– Vi er på det røde laget, den varme fargen, opplyser Markus. Verken han eller Eric vet om det er de røde som skal på scenen på premieren. De er ikke særlig opptatt av dette, de vet at de skal spille foran et publikum, og synes det er topp.

Jonas Haarr Friestad

Billyen Eric Backstrøm har danset break i fem år, og har også spilt teater tidligere. Og forteller ivrig at dette er hans lidenskap. Han vil bli skuespiller.

– Helt enig, kommenterer Markus, som har vært med i Villekulla Barne. og Ungdomsteater i Sarpsborg i flere år. Han har sluttet i barnekoret, og har også vært borti dans før han gikk på audition til musikalen i Sandnes og begynte på Billy-skolen i Oslo.

Musikalen Billy Elliot handler om 11-åringen Billy som vokser opp i et gruvesamfunn i Nord-England på 1980-tallet. Han vil ikke bokse sammen med de andre guttene, men danse ballett. Reaksjonene er sure, men Billy trosser tradisjonene og forventningene og kommer inn på Den kongelige ballettskolen i London. Han blir danser.

Dans ja, fotball nei

Både Eric og Markus snakker lidenskapelig om teater, dans og musikk, og forteller uoppfordret at fotball ikke er noe for dem. Markus synes fotball er veldig kjedelig, Eric gikk ikke på fotball i det hele tatt.

– Men det er fortsatt mange flere jenter enn gutter som danser klassisk?

– Det er skolen sin skyld, det skulle vært mer kunst der, da ville guttene også blitt interessert i dans, mener Eric.

Markus legger til at om du googler dans og ballett, så kommer det masse bilder av jenter som danser. Men det er flest gutter som spiller fotball, selv om det er mange jenter som er også synes det er gøy.

Og tross for at det er over 30 år siden at faren ble rasende på Billy fordi han ville danse ballett, tror de to guttene at akkurat når det gjelder dette, er der mange fordommer også nå.

Selv har de lært klassisk ballett på Billy-skolen, og ble overrasket over hvor knallhardt det er. Begge har erfaring med breakdans, men ballett krever mer muskler, sier de.

Jonas Haarr Friestad

Fakta: Masterklasser Hva: Gratis danseundervisning for gutter i alderen 9 til 17 år. Når: Mandag 29.januar og mandag 5.februar kl. 18–20. Hvor: KinoKino i Sandnes. Påmelding i forkant.

Kun for gutter

Også Therese Markhus, som er leder for RAS (Regional Arena for Samtidsdans) i Sandnes har merket seg problemene med å få nok gutter til danserollene i musikalen Billy. Det ønsker hun å gjøre noe med.

Dermed inviteres det til gratis masterklasser i Sandnes for gutter i alderen 9 til 17 år to kvelder i januar. Her vil det bli undervist av de to Billy-skuespillerne Eric Backstrøm og Jesper Leporanta, pluss danser/ skuespiller Mikkel Are Olsenlund.

Der er alt noen gutter som har meldt seg på. Der er plass til 25 deltakere hver kveld.