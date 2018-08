Coctailpianist + 80-tallspopfyr = klassisk vokalensemble

New York Polyphony står foran flygelet i Stavanger domkirke. De skal gå gjennom Maurice Ravels «Pianotrio» før tirsdagens åpningskonsert. De fire stemmene - kontratenor, bass, tenor og barytone - flyter sammen.

– Vi må øve på hvordan stemmene våre er sammen i dette rommet, sier Geoffrey Williams .

Det er denne delen de kaller kunsten å lytte.

– Vi må skjerpe sansene og bruke hørselen. Når vi synger er det viktig at stemmene våre samarbeider med hverandre. Det gjør vi gjennom å lytte.

Fakta: NEW YORK POLYPHONY – Er en amerikansk mannlig vokalkvartett, som synger musikk fra middelalderen og renessansen. – Gruppen ble stiftet i 2006, og har utgitt åtte album. – De er under det svenske plateselskapet BIS Records.

Jan Inge Haga

Eneste på vokal

New York Polyphony er en mannlig klassisk vokalkvartett fra New York. Kvartetten består av kontratenor Geoffrey Williams, tenor Steven Caldicott Wilson, barytone Christopher Herbert og bass Craig Phillips. Tilbake i 2006 dannet de New York Polyphony, og har siden sunget seg til to Grammy nominasjoner.

Gruppen er de enste på vokal under Kammermusikkfestivalen, og musikken de synger er fra middelalderen og renessansen. I tillegg er alt på latin.

– Vi dannet New York Polyphony nettopp fordi vi har en forkjærlighet for denne musikken, sier Williams, som er gruppens kunstneriske direktør.

– Samtidig utforsker vi moderne verk, og prøver å skape noe som er en blanding mellom gammelt og nytt.

Tirsdag sang New York Polyphony Kammerfestivalen inn under åpningskonserten i Stavanger domkirke.

– Jeg var her i fjor med en annen gruppe, og da jeg ble invitert tilbake med New York Polyphony i år var svaret helt klart ja. Vi er veldig glade i Skandinavia, sier Christopher Herbert.

Gruppen har tidligere besøkt Stavanger, Bergen og Tønsberg.

Pop og piano

Selv om de har fordypet seg i kammermusikk, er det ikke den eneste sjangeren medlemmene i New York Polypholy mestrer. Når de ikke opptrer sammen er det helt annen musikk som opptar dem.

– Craig Phillips er ekspert på 80-tallet og musikken som var populær da, sier Wilson.

– Ja, jeg er faktisk det, bekrefter Phillips, som forklarer at det var den musikken han vokste opp med.

Wilson selv er en dyktig cocktailpianist.

– Vi reiser kanskje sammen rundt 60 dager i året, og har mellom 25–30 konserter. De resterende dagene har vi andre hobbyer og jobber, forteller Williams.

Har dere forsøkt å synge en annen sjanger?

– Vi liker andre musikksjangere, og har prøvd oss på mye forskjellig. Men vi konkluderer alltid med at det ikke fungerer helt. Det er nok best vi holder oss til klassisk musikk når vi synger sammen, spøker Williams.

Kammermusikkfestivalen

New York Polyphony holder fire konserter under årets Kammermusikkfestival. Disse er tirsdag under åpningskonserten i Stavanger domkirke. Onsdag ved sen kveldskonsert i domkirken. Fredag under kveldskonserten i Utstein kloster. Og søndag under avslutningskonserten i Domkirken.

Doblet forhåndssalg gleder kammersjefen