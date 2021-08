Overtydelig Fossum

En av denne anmelderens absolutte favoritter skuffer denne gang. Det blir for overtydelig, mener han.

Tarald Aano Redaktør

Karin Fossum: Drepende drage Angrende hund. 240 sider. Cappelen Damm.

Jeg har alltid hatt stor sans for Karin Fossum. Hun er og har vært en sjelden stemme i norsk, og internasjonal, krimlitteratur. Det skyldes først og fremst hennes dype interesse for menneskene hun dikter opp, kanskje også medfølelse og kjærlighet for stakkarene som blir utsatt for forbrytelser eller formes av liv som er vanskeligere enn de skulle ha vært. Det er altså mye menneskelighet i hennes romaner, og krimgåtene virker både underordnet og troverdige.

I «Drepende drage Angrende hund» ser vi mye av det samme. Vi møter et søskenpar som sliter på hvert sitt vis. Deres far er død, og de savner ham ikke. Moren lever, men de ser fram til den dagen hun også skal forlate dem: Da skal de slippe vekten av nederlag, undertrykking, kulde og avstand, da skal livene deres begynne på nytt.

Fortellerstemmen er allvitende og kryper inn i hodene på bror og søster, vi får tankene deres, og vi får fortid og nåtid - slik de opplever dem. Her ligger selvsagt muligheter for en og annen upålitelig fortellerstemme, men i hovedsak gjennompsykologiserer Fossum figurene sine denne gang. Dermed blir det overtydelig – og det blir altfor mye av det gode når hun plasserer bostedene deres slik: «Han forlot det gamle huset i Utveien. Kjørte gjennom Snarveien og Omveien, passerte Bakveien og Blindveien, kom ut på Hovedveien og blinket til høyre...».

Der har de altså levd sine miserable liv, der har de altså syntes synd på seg selv - med eller uten grunn, og der kaver de rundt i livets omveier og blindveier på jakt etter utveier og hovedveier som kan føre dem framover mot en slags forløsning.

På samme side leser vi om søsteren at hun «var så mange ting. Hjelpeløs som en unge, furten som en tenåring, uberegnelig og lunefull og hengiven, og grinete som en gammel kjerring.» Igjen dette overtydelige: Lite antydes, i stedet får vi ferdige forklaringer og nyansefattige vurderinger.

Det er synd, for historien – og den ulmende uhyggen som bygges opp underveis – er både fascinerende og dramatisk, og den er definitivt et godt utangspunkt for en Fossum-roman av beste merke. Men denne gang gir hun for mye, jeg skulle virkelig ønske denne beretningen med større distanse mer undring, færre ferdigtygde forklaringer.