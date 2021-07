Karlsson: Kan Norge miste kontrollen over Svalbard?

Ørjan N. Karlsson: Rød stjerne. Thriller. 372 s. Gyldendal.

En klatrer finner et hemmelig anlegg i et øde fjell på Svalbard, og liket av to russere dumpes like utenfor den norske EISCAT-radaren. Ida Vinterdal, som til vanlig tilhører forsvarets spesialstyrke Alpha, blir utlånt til Justisdepartementet for å bistå i etterforskningen sammen med Torbjørn Strøm fra Politiets sikkerhetstjeneste PST. Saken fører dem snart ut i Svalbards iskalde ødemark, etter at Ida har tilkalt sin gode hjelper Ailo Gaski. Etter hvert dukker også Idas gamle fiende Dimitri Volkov fra russisk militær etterretning opp.

Omtrent samtidig blir Norges FN-ambassadør funnet død i sin eksklusive leilighet i New York, ikke lenge etter at Norge er blitt medlem av FNs sikkerhetsråd. Den litt rufsete Kyrre Kaupang fra PST blir sendt til New York for å bistå FBI i etterforskningen av saken. Like etter innkalles det til ekstraordinært møte i Sikkerhetsrådet fordi en russisk ubåt er senket utenfor Svalbard og alle piler peker mot USA. Norske myndigheter kommer i skvis mellom to stormakter, men hva er egentlig sammenhengen, og hva har dette med Idas etterforskning på Svalbard å gjøre?

Dette er siste bind i trilogien om Ida Vinterdal, en thrillerserie som utforsker Norges anspente forhold til Russland. I første bind, «Hvit armada», har Russland planer om å okkupere Finnmark, og i bind to, «Blå storm», blir en kjernefysisk sprengning midt under et NATO-toppmøte i Oslo såvidt avverget. Nå er det tilgangen til Arktis og Svalbard det står om. Vil noen utfordre Svalbardtraktaten og frata Norge kontrollen over de strategisk plasserte øyene?

Ørjan N. Karlsson (f. 1970) debuterte i 2004, og har siden den gang skrevet en rekke spennings- og science fiction-romaner både for ungdom og voksne. I tillegg jobber han i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og har tjenestegjort i Hæren.

Erfaringene herfra er tydelig gjennom hele trilogien med gode beskrivelser av kompliserte sikkerhetspolitiske spørsmål og det politiske spillet bak kulissene. Har tar for seg «worst case»-scenarier og forstørrer disse opp til gigantiske dimensjoner. Det begynner realistisk nok, men på et tidspunkt bikker det over og blir både usannsynlig og ganske voldsomt. Ikke minst skyldes det Ida Vinterdal og hennes medhjelpere som framstår mer som superhelter enn virkelige personer.

Serien blir strammere og mer interessant for hvert bind, og appellerer nok mest til lesere som liker mye vold og action, kan holde styr må mange og kompliserte handlingstråder og har en viss interesse for internasjonal politikk.