Aftenbla-bla: Politikk, pasta, ytringsfrihet og Bergen

Her får du ukens Aftenbla-bla.

Leif Tore Lindø Journalist

Dagens spørsmål: Hvorfor er Ola Borten Moe erklært «persona non grata» i Bergen og Oslo? Blir Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen «persona non grata» i Stavanger-politikken. Hvorfor er gatekunsten «bileta grata» i Stavanger? Hvorfor er Kanelsnurren «bolla non grata» i Bergen? Hvorfor er Harald «pasta non grata» i Bergen? Og hvem er «nisse non grata» i Jannes julehjørne? Alle svarene får du i denne nokså grata-tunge episoden.

