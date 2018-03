Eili Harboe får kritikerpris for «Thelma»

Harboe får prisen for sin rolle i «Thelma».

Filmkritikerprisen for fjorårets beste norske langfilm er delt ut til «Hva vil folk si». Filmen er både skrevet og regissert av filmskaper Iram Haq, mens hovedrollene spilles av Maria Mozhdah og Adil Hussain. I begrunnelsen heter det blant annet at «Årets vinner av Filmkritikerprisen har laget en film som er like brutal som den er poetisk og samfunnsengasjert».

Herfra heter det videre: «Prisvinneren er dessuten et formfullendt drama av høy kunstnerisk kvalitet som har fått et stort publikum både her hjemme og i utlandet».

Det er i år 68 år siden prisen ble utdelt for første gang, til «Gategutter», regissert av Arne Skouen. Utmerkelsen Filmkritikerprisen ble innstiftet av Norsk Filmkritikerlag den 9. juni 1948.

Rushprint melder at også ytterligere tre priser ble delt ut: Hedersprisen «Budbringeren» gikk til Tor Fosse, prisen for beste skuespiller til Eili Harboe («Thelma») og prisen for beste fagfunksjon til komponist Ola Fløttum («Thelma»).