Den norske spillefilmen om 22. juli skaper internasjonal debatt etter verdenspremièren i Berlin mandag.

– Bortsett fra de tekniske ferdighetene, er alt ved Erik Poppes 22. juli-film diskutabelt, skriver det ledende bransjebladet Variety.

Joerg Carstensen / TT / NTB Scanpix

Fra Hollywood til Roma

Også andre utenlandske redaksjoner er kritiske. For en sjelden gangs skyld er nemlig en norsk filmproduksjon så å si blitt anmeldt verden rundt, fra Hollywood til Roma.

En rekke medier bemerker at regissør og produsent Erik Poppes film om Utøya-terroren ligger an til å bli Berlinalens mest omdiskuterte.

Mens flere redaksjoner i Norge gir filmen toppkarakter, deriblant NRK og Dagsavisen, er filmkjennere i andre land langt mer kritiske:

Tore Meek / NTB scanpix

Fagbladet Variety, med base bokstavelig talt midt i Hollywood, viser til skoledrapene i Florida i forrige uke. Anmelderen, Guy Lodge, innleder med å poengtere at Utøya 22. juli dermed lanseres på «et særlig følsomt og krevende tidspunkt»:

– For filmspenningens skyld

– Erik Poppes effektive, foruroligende gjenoppbygging av terroristangrepet, skaper en het, etisk debatt rundt det å gjenskape en nylig tragedie for filmspenningens skyld. De tekniske ferdighetene er udiskutable. Absolutt alt annet ved filmen er diskutabelt, heter det i Variety-anmeldelsen, som poengterer:

– Utøya 22. juli er laget for å være like oppslukende som utmattende, og den lykkes i stor grad. Gir filmen, til syvende og sist, publikum noe? spør det amerikanske fagbladet.

– Angivelig rensende?

En annen fremtredende bransjepublikasjon, The Hollywood Reporter, kaller Erik Poppes nye produksjon for «et opprivende drama». Anmeldelsen poengterer at de ukjente skuespillerne er «slående naturlige».

– Også filmens form er imponerende, ettersom den er konstruert for å gi inntrykk av å bestå av ett eneste opptak. Men dramaer har egne regler. Spørsmålet er hvilket publikum filmen ønsker å nå. Skal den være en angivelig rensende film for hjemmemarkedet? Eller stille, kunstnerisk grubling over en tragedie? spør The Hollywood Reporter.

I London er filmtidsskriftet Screen Daily mer entydig:

– Sannsynligvis kommer det ikke noen mer rystende eller hjerteskjærende film på filmfestivalen i Berlin – eller på noen annen festival i år, rapporterer anmelder Demetrios Matheou. Men også han er kritisk:

– Kastes ut i grusomhetene

– Det vil bli stilt spørsmål om hvor lenge filmskapere bør vente før de skildrer grusomme, virkelige hendelser, og ikke minst om hvem de lager filmene sine for.

Tore Meek / NTB scanpix

Også Paris Match, en av Frankrikes største publikasjoner, har anmeldt tidenes første 22. juli-film:

– Vi kastes ut i grusomhetene. Kinematografisk er dette en kraftoppvisning. Det som forstyrrer, er flere effekter brukt kun for å fremprovosere skrekk. Dialogen virker tidvis for perfekt, og manuskriptet er noen ganger for enkelt, melder Paris Match.