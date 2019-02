Lego + 6b på Eiganes skole = musikk

– Elevene plasserte én legobrikke om gangen, og plasseringen ble til en tone. Så spilte vi det som musikk. Derfra justerte vi det, fikk inn instrumenter, og til slutt hadde vi en skikkelig kul sang, sier Sofie Østhus Lea fra klasse 6b, på Eiganes skole.

Klassen vant årets skoleoppgave fra Lydo. Lydo er et samarbeidsprosjekt mellom symfoniorkesteret og Equinor.

Konkurransen gikk ut på å komponere et eget musikkstykke ved hjelp av legobrikker, mye på samme måte som en datamaskin tolker musikk.

– Jeg synes det var veldig kjekt. Musikk er et veldig lurt fag å lære seg. Når vi jobbet med legoklossene, lærte vi veldig mye nytt sier, Sunniva Tufto Thorvaldsen fra vinnerklassen.

Elevene ved Eiganes har jobbet med skoleoppgaven siden før jul. De var svært overrasket da de fikk høre at klassen hadde vunnet konkurransen for beste komposisjon. Elevene konkurrerte mot 18 andre klasser, fra fem forskjellige skoler.

– Da vi fikk vite at det var vi som vant, så var det ikke så mange av oss som trodde på det. Vi fikk heller ikke lov å si det til noen, fordi det skulle være en overraskelse. Så vi gikk lenge og gledet oss til å øve med orkesteret, sier Sofie Godtlibsen Dale.

Jarle Aasland

Musikk og programmering

I alt skal det holdes fire forestillinger, og elever fra skoler over hele byen kommer for å se. Den siste konserten er torsdag.

Konsertene byr på mer enn Eiganes-elevenes musikk. Den tar også for seg mer om forholdet mellom musikk og programmering.

Ingvild Rosenberg jobber som orkesterformidler for symfoniorkesteret og er prosjektleder for Lydo. Prosjektet ble startet i 2014, og hvert år handler det om å skape interesse for realfag gjennom musikk.

– Vi har hatt noen år med musikk og kjemi. I fjor var det på tide å bevege seg over til matematikk. I år er det programmering og koding. Det er temaer som er veldig i vinden for tiden, sier Rosenberg.

Hun merket seg at legobrikker er noe mange lærere, spesielt i matematikken, allerede brukte i undervisningen. Hun ville gjøre noe lignende for årets elevoppgave.

– De lærerne som valgte å ha med elevene sine på dette prosjektet, dekker mange kompetansemål både i musikk og i matematikk. Jeg ga dem en oppskrift, så løste de det, sier Rosenberg.

Under konserten får elevene se forskjellene på hvordan datamaskiner kan spille musikk, og hvordan mennesker spiller musikk.

De får også lære om hvordan mange av de samme konseptene som brukes i programmering på datamaskiner, brukes i musikken. Orkesteret bruker eksempler fra både Mozart og Bach.

Jarle Aasland

Fremtidens oppgaveløsere

Lydo er en del av Equinors satsing på unge talenter, Morgendagens helter.

– Vi har i mange år støttet talenter innen idrett, kultur og utdanning. Det å støtte de talentene som skal løse de store oppgavene senere, er veldig viktig, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Equinor.

Hun er imponert etter årets åpningskonsert.

– Hvert år slår det meg hvor flinke og kreative elevene er. Jeg ser en glød fra mange av dem når de går herfra, sier Instebø. Hun tror årets oppgave var engasjerende og ga elevene et ønske om å lære mer.

Det er nok ikke mange som har vist mer engasjement for prosjektet, enn elevene fra 6b, på Eiganes skole.

– Jeg synes det har vært steinbra å få spille med symfoniorkesteret. Nå har sangen blitt kjempebra. Det høres veldig kult ut når hele symfoniorkesteret spiller sammen med oss, sier sjetteklassingen Sunniva Tufto Thorvaldsen.