Rybak-seier i Eurovision kan koste NRK nærmere 150 millioner kroner

Sist gang NRK arrangerte den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest var i 2010, etter at Alexander Rybak gikk til topps i Moskva året før. Da måtte daværende kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas omprioritere kraftig for å kunne finansiere finalen i Telenor Arena.

Blant annet måtte flere større dramaproduksjoner utsettes, og rettighetene til fotball-VM ble solgt til Viasat.

Før helgen krøp Alexander Rybak opp på annenplass hos oddsen for hvem som ligger best an til å vinne lørdagens finale i Lisboa. Vinner han, må NRK ut med rundt 150 millioner kroner som arrangør av neste års finale.

– Jeg håper NRK-ledelsen har tatt høyde for en eventuell Eurovisionseier og andre kostbare produksjoner, slik at dette ikke går på bekostning av den jevne daglige produksjonen, sier Richard Aune, leder av NRKs journalistlag til Aftenposten.

Ønsker finalen velkommen

Hvis NRK får gjennomslag for sitt ønske om en lisensøkning på 75 kroner, vil kanalen få inn rundt 5,4 milliarder kroner i lisenspenger i 2019.

– Det er på ingen måte romslige kår i dag, tvert imot. En ny medarbeiderundersøkelse viser at arbeidspresset er til dels uforsvarlig høyt. Vi mener det noen steder er et misforhold mellom bemanning og arbeidsoppgaver. Vi sier ikke at bemanningen må øke, men at det må gjøre strengere prioriteringer, sier Aune.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ønsker en finale i Oslo i 2019 velkommen.

– Vi kan ikke være med i en konkurranse hvis vi skal være redd for å vinne. Det tåler vi hvert tiende år. Samtidig trenger NRK noen slike store produksjoner, enten det er sport eller underholdning, for å bygge ny kompetanse og drive utvikling, sier han.

Står bedre rustet nå

K-sjefen understreker at det er altfor tidlig å spekulere i hva en mulig finale i 2019 vil bety for NRK.

– Hvis vi ikke får noen lisensvekst vil det bety kutt i vårt programtilbud. Det er åpenbart. Men jeg ønsker ikke å sette dette opp mot en mulig Eurovisionfinale. Hvis vi har den normale utviklingen som Stortinget har sagt vi skal ha, skal vi klare et slikt arrangement innenfor de rammene vi allerede har, sier han.

Samtidig mener Eriksen at NRK står bedre rustet i 2019 enn i 2010 til å omprioritere uten at dette skal bety store kutt.

– Jeg sier ikke at vi har 100 millioner kroner liggende i tilfelle en Eurovisionfinale. Vi må hele tiden gjøre prioriteringer. Derimot har vi en organisasjon som har større fleksibilitet i økonomien enn tidligere. Derfor er det lettere å flytte rundt på våre ressurser, sier Thor Gjermund Eriksen.

Vilje til å dekke kostnader

Jon Ola Sand, sjef for Eurovision Song Contest i den europeiske kringkastingsunionen (EBU), var prosjektleder for den norske Eurovisionfinalen i 2010. Han mener mye har endret seg på kostnadssiden.

– I 2010 bidro hverken Oslo eller Bærum så mye til selve arrangementet. I Stockholm i 2016 så vi en helt annen involvering av byen. Det samme har vi sett i Malmö, Wien og nå i Lisboa, at byene bidrar med å ta kostnader som ikke er TV-relatert. Dette kan være knyttet til transport, arena, sikkerhet eller det sosiale programmet, sier Sand.

Samtidig er det ofte ambisjonen til den enkelte kringkaster som er med på å øke kostnadene.

Den billigste finalen på ti år

Da de russiske arrangørene i 2009 slo til med verdens største TV-scene og en skjerm på 100 meter, trodde de fleste at taket var nådd. Finalen i Aserbajdsjan ble ikke stort dårligere, hverken hva budsjetter eller show angår. Hvor mye disse kostet er fortsatt uvisst.

– Det viktigste jeg gjør med en ny vertskringkaster er å definere hvilket nivå de skal legge seg på som gjør at de ikke behøver å selge seg ut av hverken sportsrettigheter eller utsette dramaproduksjoner. Det er ikke i vår interesse at våre medlemmer skal bli svekket, sier Sand.

Han ønsker ikke å kommentere hva årets finale i Lisboa koster den portugisiske vertskringkasteren.

– I år har vi bevisst valgt å ikke bruke LED-teknologi i scenografien, både fordi vi ønsker å utvikle Eurovision, og fordi det er en kostbar teknologi. Derfor blir dette den billigste finalen som er blitt produsert siden semifinalene ble innført i 2008. sier Sand.