Eurovision torsdag: Pyro, kjoler, Rybak – og årets aller mest malplasserte låt

Dette er selskapet i kveldens semifinale av årets Eurovision. 18 deltagere i rekkefølgen de synger i showet, skriver Aftenposten.

1. Norge

1 2 3 4 5 6

Alexander Rybak: «That's How You Write a Song»

En lett, glad og fengende sak. Pur pop med spiss funkgitar, ok vokal, strykere, blid fele og god stemning. Trekk for et banalt scubidub-midtparti, men denne treffer fansen. Med løftet sceneshow er Eurovision-vinneren fra 2009 blitt favoritt til å gjenta suksessen. Gjerne det.

Se et klipp med Rybak på scenen i Lisboa her:

2. Romania

1 2 3 4 5 6

The Humans: «Goodbye»

Middels god og middels tung rock fra et garantert habilt band, som har en litt for svak kvinnelig vokalist i front. Hovedproblemet her er likevel den paddeflate rockelåten de serverer. Tre minutter musikk som står helt stille, til tross for hele seks personer i bandet.

3. Serbia

1 2 3 4 5 6

Sanja Ilic & Balkanika: «Nova Deca»

En klassisk folkemusikkballade med fløytespill og vakker ursang drives opp til en rytmisk poplåt sånn halvveis. Oppskriften er velkjent i Eurovision, og fungerer alltid sånn middels. Denne setter seg liksom aldri helt, selv om de tre vokalistene uten tvil er habile sangere.

PEDRO NUNES

4. San Marino

1 2 3 4 5 6

Jessika featuring Jenifer Brening: «Who We Are»

Det er ikke så mye som er ordentlig fælt i årets Eurovision, men det er litt som er skikkelig svakt. Som denne enerverende poplåten om «we are who we are, and who we are is who we wanna be»–ja, jøss–som durer på med klassisk europop og en dose rap sånn midtveis.

5. Danmark

1 2 3 4 5 6

Rasmussen: «Higher Ground»

Jeg kjente ikke til vikingen Magnus Erlendsson, som i motsetning til de fleste andre i sin tid sto for en ikke-voldslinje. Før nå. Danske Rasmussen har langt hår og rødt skjegg og ser ut som en ekte viking, ja, men den musikal-svulstige og synthtunge låten når ikke inn. Pluss for aktiv vindmaskin.

PEDRO NUNES

6. Russland

1 2 3 4 5 6

Julija Samojlova: «Won't Break»

Samoylova ble brukt som en del av «krigen» mellom hjemlandet og Ukraina i fjor, da hun på grunn av en Krim-konsert ble nektet innreise til Kiev og Russland trakk seg fra konkurransen i protest. Betalingen var å få delta i år, treffende nok med en streit poplåt om å ikke la seg knekke.

7. Moldova

1 2 3 4 5 6

DoReDos: «My Lucky Day»

En rytmisk sommerlåt i discopopland med litt lokal koloritt i blåserne kan vel ikke bli feil, eller? Tja, disse tre dansende minuttene kan sikkert spre litt glede fra scenen, men hvem i all verden kommer til å huske den etterpå? Her er det ingenting annet som griper.

8. Nederland

1 2 3 4 5 6

Waylon: «Outlaw In 'Em»

Nederland er annerledeslandet i Eurovision, de som sender country og rock når alle andre driver med pop og ballader. I år går det derimot for langt ut på landet, og denne countryrock-låten med et gitarriff lånt av Aerosmith lander på helt feil side av eggen som heter kvalitet.

Se videoen til årets mest malplasserte låt her:

9. Australia

1 2 3 4 5 6

Jessica Mauboy: «We Got Love»

Australia ble tatt med som gjest i Eurovision for noen år siden, og har siden bitt seg fast i toppen med fengende poplåter. Er man invitert på fest, så byr man på glede, også i år. Den enkle moralen er «ikke gi opp, for vi har kjærlighet», og sånt går ofte topp ti. Men ikke helt opp.

PEDRO NUNES

10. Georgia

1 2 3 4 5 6

Ethno-Jazz Band Iriao: «For You»

Navnet på bandet sier litt om innholdet her, selv om det ikke akkurat er så mye jazz over denne låten. Men at de blander etnisk vokalmusikk med mer moderne elementer som synth og noen dramatiske strykere, er det liten tvil om. Likevel når den nok ikke spesielt bredt.

11. Polen

1 2 3 4 5 6

Gromee feat. Lukas Meijer: «Light Me Up»

Hey, denne har du stjålet fra oss. En tre minutter lettfengende miks av pur pop og EMD med en tydelig duft av Alan Walker eller Matoma, spesielt etter refrengene. Dessverre en så tydelig kopi av en hel sjanger at den vil bli avslørt av både strenge juryer og glade fans.

12. Malta

1 2 3 4 5 6

Christabelle: «Taboo»

Å stå opp mot tabuer, diskriminering og for retten til å være seg selv og elske den man vil er en sikker vei til fansens hjerte i Eurovision. Problemet med denne fra Malta er at melodien, av svenske Thomas G:son, så til de grader følger formelen fra rolig til energisk pop. Da blir det bare kjedelig.

PEDRO NUNES

13. Ungarn

1 2 3 4 5 6

AWS: «Viszlát Nyár»

Hvorfor Ungarn, hvorfor? Siden tegneseriebandet Lordi vant Eurovision med tungrock for et tiår siden, har ingen lykkes med brautende og brølende metal og rock i denne konkurransen. Det kommer heller ikke til å skje i år, for dette er et 100 prosent mislykket fremstøt.

14. Latvia

1 2 3 4 5 6

Laura Rizzotto: «Funny Girl»

En forsmådd jente gjør i overkant mye for å sikre seg en person som er opptatt av en annen, og føler seg «funny» i desperasjonen. Klassisk historie som formidles over en dramatisk ballade som neppe når langt i denne konkurransen, selv om den byr på fiks bruk av strykere.

TT NEWS AGENCY

15. Sverige

1 2 3 4 5 6

Benjamin Ingrosso: «Dance You Off»

Svenskene vet hva som gjelder i denne konkurransen, så klart. Unge Ingrosso er et barn av musikk- og underholdningsindustrien, og synger som en ny Justin Bieber over en discopoplåt som umiddelbart fenger. Topp ti, garantert, men litt for lett og polert til å bli den store vinneren.

PEDRO NUNES

16. Montenegro

1 2 3 4 5 6

Vanja Radovanovic: «Inje»

Det er ikke så mange av de overdramatiske strykerballadene i feltet i år, men Montenegro tar ansvar og fyller på etter alle kunstens regler. En skolert sanger backes av et helt strykerorkester som løfter og løfter og løfter, og da blir summen til slutt som ofte er: For svulstig.

17. Slovenia

1 2 3 4 5 6

Lea Sirk: «Hvala, Ne!»

Det overrasker ikke at flere land sender moderne elektronisk musikk med heftige rytmer, tydelige temposkifter og såkalte «drop». Det merkelige er at Slovenia ikke har kommet opp med en låt med driv som fenger mer. Denne bygger opp mot et voldsomt refreng–men faller så flatt.

18. Ukraina

1 2 3 4 5 6

Melovin: «Under the Ladder»

Denne er nok plassert sist fordi den kommer med garanti om heftige europop-rytmer og pyro. Sjekk pianoet mot slutten, som nesten tar fyr. Nå skal ikke jeg være veldig kritisk, altså, men hadde det ikke vært en fordel å sende en fyr som kan engelsk?