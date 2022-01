Best i klassen

De ga ut årets rockeplate i fjor. Oppfølgeren er bedre.

Duoen Rémy Malchère Pettersen og Edvard Smith Save risikerer å *kremt* vandre på spellemannspriser.

Brenn: «Vandrer på solskinn» (brenn.)

«Å herregud, dette året» åpner andrealbumet til Brenn – eller «brenn.» med punktum og liten «b» som det inkonsekvent nedskrives av landets journalister, arrangører og bandet selv. Årets ferskeste album med stor «a» deler imidlertid samme startpunkt som nyåret. Vi piller i de samme sårene. Herregud, så bored vi er.

Første låt snubler inn like brått som kryptoinfluencere og tannblekingsreklamer i neste TikTok-sveip. Plutselig kastes man inn i sekunder og minutter med ekstrem utstråling på tvers av sjanger, humor og alvor. Det digitale liv danner et slags bakteppe for både produksjon, tekst og tema i en av årets allerede mest spennende utgivelser.

Enten er jeg i overkant opphengt i min egne digitale avhengighet, eller så treffer linjer som hjelp meg, for jeg er ikke til stede og hakke vært det på flere år endelig noe rockens soldater lenge har slitt med: Tidsånden.

Fra OK+ til best i klassen

Brenn bestiger tidlig kløften over en OK+ rockeplate til noe forfriskende nytt med et grep som rockeband historisk sett scorer svakest i klassen: Samarbeid. Mens andre i tiår har diversifisert porteføljene sine gjennom utallige gjesteopptredener fra større og mindre artister, har rockeband tradisjonelt sett hatt nok med seg selv å gjøre. Kjartan Lauritzens svalestup i «Du lar meg henge med, men» er et fantastisk eksempel på hvordan det kan, bør og skal gjøres.

Bandet selv sier de lager musikk for å kunne spille konserter for folk, og en storstilt turné er annonsert. Men håp på 20-tallet er dyrekjøpt. Albumet åpner likevel døren for festivaltilbudene når dagen kommer og tripper elegant mellom det unge naget, den tåkete engstelighet og moshpiten musikken en dag skal skape.

Sønderspilt

Resten av albumet balanserer bandet hårfint mellom å være seg selv og noen andre. Av og til føles nikkene til rockegudene genuin, tidvis gjør den narr. Låter som «A ye» bygger opp rundt bandets spontane og kødne show, som sklir ut i en slags latterliggjørende hommage til heltene som ikke er helter lenger.

Det er ingen som vil høre en wah-wah gitarsolo i 2022, men hvem vil ikke spille det? Når rockesjangeren er så sønderspilt som den er, har man nesten ikke noe valg.

Meg, meg, deg og meg

Selv om det blir mye meg, meg, deg og meg i monitor, kjennes låtene mer som kommentarer enn fortellinger: Om hvordan vi tenker om dagen, hvordan vi snakker, hvordan vi forholder oss til verden, når verden har blitt et trangt rom i et enda trangere kollektiv. Rastløsheten som oppstår av å se så mye og oppleve så lite.

Hvordan formulerer man ingenting egentlig? Slik som Brenn med liten «b» gjør i «Ja, det var alt».

Låter som «Deepfake» viser klart hvor Brenn kommer fra: Tony Hawk-spill, en sterk trang til å la luggen henge over venstre øye og en oppvekst preget av Youtube, gaming og frustrasjon. Det er mange hvite gutter som føler det Brenn føler, og veldig få som klarer å uttrykke det uten memes og fare for nettradikalisering. Brenn gjør det med mot og humor, ofte karikerende dårlig med vilje, og titalls glimt av inderlighet.

Hvis det ikke blir spellemannominasjon número dos på bandet i kategorien rock 2023, blir 2022 Norges beste rockeår hittil. Eller så må Spellemann gjøre noe drastisk med juryordningen. Eller så har ikke bandet råd til de 1800 kronene det faktisk koster å melde seg på, fordi livet blir avlyst igjen. La oss håpe på førstnevnte.

Beste spor: «Deepfake», «Du lar meg henge, men», «Jeg blir så dum».