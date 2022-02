Reservene fra Ukraina er MGP-favoritter

Kalush Orchestra fra Ukraina er nå storfavoritter til å vinne Eurovision-finalen, som de egentlig ikke skulle vært med i.

Hiphopgruppen Kalush Orchestra ble nummer to i den ukrainske finalen. Alina Pash som vant den ukrainske finalen i midten av februar, men hun skal ikke til Torino i mai. Artisten måtte trekke seg da det ble kjent at reisedokumentene hennes for å komme inn på Krim-halvøya i 2015 var forfalsket. For å representere Ukraina kunne man ikke ha reist til Krim-halvøya fra russisk side etter annekteringen i 2014.

Derfor overtar Kalush Orchestra den ukrainske billetten, og det vil ikke overraske noen om de vinner Eurovision-finalen.

«Vi lover dere, vi skal ikke skuffe», skriver de på Instagram.

«Vi føler og ser deres store støtte, og gleder oss til å representere landet vårt!» .

Italia var lenge oddsfavoritten i finalen i Torino, men etter at Russland gikk til krig mot Ukraina er det sistnevnte som er favoritt. Topp 10 på samlesiden oddschecker.com ser sånn ut mandag 28. februar:

Ukraina Italia Sverige Hellas Sveits Polen Norge Australia Finland Storbritannia

Russland er utestengt

Og Russland? De får ikke delta i Eurovision i Torino i midten av mai. Det meldte arrangøren EBU i en pressemelding sist uke.

«Ingen russisk artist får delta i dette årets Eurovision Song Contest. Avgjørelsen reflekterer bekymring for at, i lys av den unike krisen i Ukraina, vil inkludering av en russisk deltager i årets utgave bringe konkurransen i vanry».

Beslutningen kom etter at kringkastere i flere medlemsland, blant annet NRK i Norge, la press på organisasjonen om at Russland burde utestenges.

År med konflikter

Eurovision skal ha en såkalt «ikke-politisk plattform». Likevel er konkurransen full av politikk. Men politisk propaganda, markeringer og politisk stemmegivning dukker stadig opp. I fjor sendte Putins allierte i Hviterussland en ren hyllest til Viktor Lukasjenkos diktatur og et angrep på demokratiforkjempere. Sangen var valgt ut av den statlige kringkasteren i Hviterussland. Etter kraftige protester ble bidraget diskvalifisert.

Ukraina og Russland har vært tema for flere Eurovision-konflikter. I 2019 vant Maruv den nasjonale finalen i Ukraina. Så ble det sådd tvil om nasjonalfølelsen til artisten. Det hele endte med at Ukraina trakk seg fra den internasjonale finalen. Noen år tidligere, i 2016, var det den Ukrainske artisten Jamala som vant hele Eurovision med sangen «1944». Den handler om deporteringen av tatarene fra Krim, som Russland annekterte. Det falt ikke i god jord i Russland.

Året etter, da Eurovision-finalen skulle gjennomføres i Kyiv, nektet Ukraina den russiske deltakeren Julija Samojlova innreise i landet. Det endte med at Russland trakk seg.

Stadig bråk

Konflikter og krig mellom land har ført til bråk i Eurovision en rekke ganger. Armenia og Aserbajdsjan har vært i tottene på hverandre flere ganger, med tilhørende trukne bidrag.

Putin og Russland var tema også for Georgia i 2009. Sangen «We Don’t Wanna Put In» var et ganske tydelige «Nei til Putin», med hint om at de ville ta livet av den russiske statslederen. Bakteppet var krigen mellom Russland og Georgia året før. Georgia nektet å endre teksten og ble kastet ut av konkurransen.

Og Norge? Vi sendte «Sami ædnan» i 1980, en sang som handler om samenes politiske kamp og protestene mot utbyggingen av Alta-vassdraget, en svært betent politisk sak i Norge.

De siste ti årene har diskvalifiseringer, bidrag som trekkes og bråk i forkant snarere vært regelen enn unntaket. Også i selve konkurransen har det vært tydelig, i mange år, at stemmegivningen i mange tilfeller handler like mye om allierte og fiender som det handler om musikken. Og i år spår tippeselskapene altså at Ukraina vil vinne, som en direkte reaksjon på Putins krigføring.