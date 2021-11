Fargerik julemagi for hele familien

NRKs nye julekalender «Kristiania magiske tivolitheater» er akkurat passe spennende og hjertevarm, og byr på rause mengder inkluderende julestemning.

11 år gamle Lukas Langmyr Mabin spiller hovedrollen som fattiggutten Luka i «Kristiania magiske tivolitheater».

Kine Hult Journalist

Kristiania magisk tivolitheater

Julekanderserie i 24 episoder à 18 minutter. Premiere i strømmetjenesten NRK TV og på NRK1 onsdag 1. desember. Serieskaper: Atle Knudsen. Regissører: Atle Knudsen og Tonje Voreland. Anmeldelsen er basert på de første 12 episodene.

Etter kjempesuksessen «Snøfall» i 2016, ble fjorårets «Stjernestøv» en ørliten nedtur. Vi er ikke helt på nivå med førstnevnte i år heller, men det går unektelig den rette veien. I årets NRK-julekalender «Kristiania magiske tivolitheater» finnes det, til forskjell fra de to forgjengerne, ingen magisk portal til en annen verden. Serien er i stedet iscenesatt i et fattigstrøk i hovedstaden en gang på slutten av 1800-tallet. Portalen til en annen verden finnes likevel, om enn i en mer håndfast form. For i teatret serien har hentet navnet sitt fra, finner den plagede fattiggutten Luka et sårt tiltrengt tilfluktssted fra sin grå og triste hverdag.

Luka lever sammen med sin deprimerte far, som ble enkemann noen år tidligere. Han plages av en beryktet gjeng av fattige ungdommer, som forsøker å få ham til å delta i deres planlagte lommetyverier. Hans nærmeste venn er ei lam jente som prøver å tjene en slant ved å selge fyrstikker. Det står heldigvis ikke så ille til at hun må varme seg på dem for å overleve natten, men som vi forstår er fattigdom og nød viktige stikkord. Kontrasten er stor til den privilegerte overklassen, først og fremst representert av den slemme sosietetsfruen Erle Butenschøn og hennes bortskjemte datter Lobelia. Butenschøn eier blant annet det magiske teateret, og snart oppstår en interessekonflikt, som blir en viktig driver for handlingen.

Det kan ikke være helt enkelt å skulle gjøre alle til lags med en familieserie som denne uten at det blir påtatt, men serieskaper Atle Knudsen har klart å finne en god balanse. Det er julete uten å bli religiøst, det er skummelt uten å bli for skremmende for de minste, det tas opp vanskelige temaer som sult, nød, sosial ulikhet og sorg, men uten at det bare blir trist og leit. De alvorlige emnene får også sine motstykker i rause mengder humor.

For å få dette til å henge sammen, og samtidig la handlingen være forståelig nok også for de minste, må man selvsagt ty til en og annen forenkling og litt vel omstendelige forklaringer. Det tegnes kanskje et noe romantisert forhold av fattigfolks kår, og det konstrueres en forenklet forestilling om at de fattige tross alt har det fint fordi de har hverandre, mens de rike er ondskapsfulle, utspekulerte og ulykkelige hver på sin kant. I hvert fall innledningsvis. Det dukker heldigvis opp flere nyanser etter hvert. Jeg har bare fått se de første 12 episodene og skal dermed ikke spå så mye om hvordan det hele ender, men man skal ikke se bort fra at den gode, gamle innsikten om at det finnes noe godt i alle, også dukker opp her.

Serien byr på mye fin musikk og fargesprakende scener fra det sirkus-aktige teatret handlingen kretser om. Man må bare la seg imponere av barna i de sentrale rollene, av de tidsriktige kostymene og av kontrastene fra fattigfolkenes kvarterer til de bemidledes smakfullt pyntede stuer. Sist, men ikke minst er det flott at statskanalens adventsserie oppleves som noe nytt og originalt. Vel skal jula handle om endeløse repetisjoner, men det skader virkelig ikke å få noen nye innfallsvinkler fra til til annen.