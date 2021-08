Mørk framtidsfabel

«Reminiscence» har et kult premiss, men prøver å bite over litt vel mye på en gang.

Rebecca Ferguson, her som hologram, og Hugh Jackman spiller et forelsket par som skilles på mystisk vis i «Reminiscence».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Reminiscence

Skuespillere: Rebecca Ferguson, Thandie Newton, Hugh Jackman. Sjanger: Romantikk / Sci-Fi / Thriller. Regi: Lisa Joy. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år.

I en tenkt framtid er Miami blitt oversvømt. Havnivået er mange meter høyere enn i dag, varmen på dagtid har gjort at samfunnets døgnrytme er snudd, de rikeste har murt seg inne i avlukkede luksusområder, mens de andre kjemper for overlevelse i de skitne gatene og kanalene.

Som man sikkert kan tenke seg, skaper dette grobunn for kynikere som vil opp og fram i samfunnets underverden, og politiet må ta nye metoder i bruk for å infiltrere de kriminelle nettverkene, blant annet med innleid hjelp fra privatetterforskeren Nick Bannister (Hugh Jackman) og hans drikkfeldige ansatte Watts (Thandiwe Newton).

Dette tomannsfirmaet tilbyr nemlig sine kunder et virkelighetstro dypdykk i egne minner. Teknologien kan brukes for at folk skal få en frivillig reise tilbake i sin egen fortid, men også til å hente informasjon ut av mer motvillige kriminelle og potensielle vitner.

En dag oppsøkes firmaet av en mystisk, vakker kvinne (Rebecca Ferguson), som Nick forelsker seg noe aldeles i. Men etter en kort og intens romanse, forsvinner hun sporløst. Det viser seg selvsagt at hun hadde et og annet svin på skogen, og Nick blir manisk opptatt av å lete etter henne og avdekke bakgrunnen for at hun forsvant. Det blir verken lett eller ufarlig, for å si det forsiktig.

Regidebutant Lisa Joys film har en del kvaliteter som kan minne om Christopher Nolans «Inception», og det er også naturlig å få assosiasjoner til tv-serien «Westworld», som regissøren har jobbet på tidligere. Men det er dessverre en del ved denne filmen som gjør at den ikke når opp til samme nivå. Thandiwe Newton får aldri briljere slik vi vet hun kan, i en rolle som er litt for slapstick til å sitte skikkelig i dette universet. Samspillet mellom Jackman og Ferguson er i overkant stivt, og de stadige nye vendingene i handlingen gjør at fortellingen om dette intense kjærlighetsforholdet kommer noe i bakevja. Det er litt dumt, siden det er et viktig premiss for alt det andre som skjer.

Det er også litt for mange folk og forbindelser å holde styr på, og når man aldri rekker mer enn å skrape i den enkeltes overflate, mister de viktige avsløringene i slutten sin slagkraft. Det er ikke utenkelig at historien hadde fungert bedre som en tv-serie.

Kanskje forsøker filmen å si noe om farene ved å dvele ved fortiden i stedet for å prøve å skape et best mulig liv i nåtiden. Budskapet er i så fall pakket inn i så mange selvfølgeligheter at det framstår mer som en floskel enn som et dypt og ektefølt budskap.